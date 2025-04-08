Про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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США планують витрачати на оборону 1 трильйон доларів

Ми дуже економимо гроші, але нам потрібно будувати армію, і ми повинні бути сильними, тому що зараз навколо багато поганих сил,

– наголосив Трамп.

Він заявив, що його адміністрація схвалила цифри витрат на оборону, що стане "найбільшим бюджетом, який ми коли-небудь ухвалювали для армії"

Міністр оборони Піт Гегсет оперативно прокоментував новину в соцмережі Х.

"ШВИДКО: перший ТРИЛЬЙОН доларів бюджету Міністерства оборони США. Президент Дональд Трамп відновлює наші збройні сили – і ШВИДКО", – написав він.

Bloomberg повідомляє, що офіційний запит до Конгресу щодо бюджету на 2026 фінансовий рік ще не представлено, оскільки уряд досі працює за тимчасовим фінансуванням. До кінця весни проєкт бюджету не очікується.

Колишній глава Пентагону Ллойд Остін раніше пропонував збільшити витрати на оборону на 50 мільярдів доларів порівняно з прогнозованим показником 2026 року, а у найближчі роки бюджет Пентагону може перевершити 1 трильйон доларів.

Як пише Bloomberg, Гегсет був одним із найзатятіших прихильників зусиль Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска зі скорочення витрат. Наразі Пентагон із бюджетом у розмірі 850 мільярдів доларів на рік і приблизно 2 мільйонів співробітників є найбільшим в уряді. У лютому Гегсет розпорядився скоротити деякі незазначені категорії витрат Міноборони США і військових служб на 8%, перенаправивши ці кошти на більш пріоритетні програми, такі як протиракетна оборона.