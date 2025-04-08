Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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США планируют тратить на оборону 1 триллион долларов

Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил,

– подчеркнул Трамп.

Он заявил, что его администрация одобрила цифры расходов на оборону, что станет "самым большим бюджетом, который мы когда-либо принимали для армии"

Министр обороны Пит Гегсет оперативно прокомментировал новость в соцсети Х.

"БЫСТРО: первый ТРИллион долларов бюджета Министерства обороны США. Президент Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы – и БЫСТРО", – написал он.

Bloomberg сообщает, что официальный запрос в Конгресс по бюджету на 2026 финансовый год еще не представлен, поскольку правительство до сих пор работает по временному финансированию. До конца весны проект бюджета не ожидается.

Бывший глава Пентагона Ллойд Остин ранее предлагал увеличить расходы на оборону на 50 миллиардов долларов по сравнению с прогнозируемым показателем 2026 года, а в ближайшие годы бюджет Пентагона может превзойти 1 триллион долларов.

Как пишет Bloomberg, Гегсет был одним из самых ярых сторонников усилий Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска по сокращению расходов. Сейчас Пентагон с бюджетом в размере 850 миллиардов долларов в год и примерно 2 миллионов сотрудников является крупнейшим в правительстве. В феврале Гегсет распорядился сократить некоторые необозначенные категории расходов Минобороны США и военных служб на 8%, перенаправив эти средства на более приоритетные программы, такие как противоракетная оборона.