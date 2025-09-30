Какой будет военный бюджет США?

Трамп планирует потратить на оборону более триллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Я нацелен потратить более 1 триллиона долларов на наших военных в 2026 году. И это больше всего в истории нашей страны. Дамы и господа, надеюсь, вам это понравится. Это чертовски много денег,

– сказал Трамп во время выступления перед американскими генералами.

Также, по его словам, США разрабатывают первые истребители шестого поколения и модернизировать свой потенциал ядерного сдерживания.

США также начали создание своего "золотого купола" – щита противовоздушной обороны, аналога израильского "железного купола".

Несмотря на это в правительстве США все же есть проблемы. Правительство США может частично прекратить работу с 1 октября из-за конфликта между демократами и республиканцами относительно закона о финансировании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Частичная остановка работы правительства приведет к задержке экономических отчетов и неоплачиваемых отпусков для сотен тысяч федеральных работников.

Что известно о бюджете США и ситуации с правительством?