Какой будет военный бюджет США?
Трамп планирует потратить на оборону более триллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Я нацелен потратить более 1 триллиона долларов на наших военных в 2026 году. И это больше всего в истории нашей страны. Дамы и господа, надеюсь, вам это понравится. Это чертовски много денег,
– сказал Трамп во время выступления перед американскими генералами.
Также, по его словам, США разрабатывают первые истребители шестого поколения и модернизировать свой потенциал ядерного сдерживания.
США также начали создание своего "золотого купола" – щита противовоздушной обороны, аналога израильского "железного купола".
Несмотря на это в правительстве США все же есть проблемы. Правительство США может частично прекратить работу с 1 октября из-за конфликта между демократами и республиканцами относительно закона о финансировании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Частичная остановка работы правительства приведет к задержке экономических отчетов и неоплачиваемых отпусков для сотен тысяч федеральных работников.
Что известно о бюджете США и ситуации с правительством?
Дефицит бюджета США в июле вырос на 19% по сравнению с июлем 2024 года, достигнув 291 миллиарда долларов, несмотря на дополнительные таможенные поступления. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что рост тарифных поступлений может осложнить судебные решения против импортных налогов Трампа.
В США растет риск нового "шатдауна". Демократы требовали увеличения финансирования системы здравоохранения, тогда как республиканцы заявили о возможности повторного голосования 29 сентября.