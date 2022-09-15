Расходы вдвое выше доходов: где Украина будет брать средства в 2023 году

По проекту госбюджета на 2023 год, опубликованному 13 сентября, доходы будут ниже, чем закладывали на 2022 год, а расходы все больше из-за полномасштабной войны. Откуда Украина будет получать деньги, читайте в материале.

По данным Кабмина, доходы бюджета составят в 2023 году 1,28 триллиона гривен. Это на 3% меньше, чем планировалось получить в этом году.

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Напоминаем, что по проекту госбюджета на 2023 год дефицит будет составлять 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год, то есть 20% ВВП. Украина будет вынуждена прибегать к заимствованиям, особенно по внешним ресурсам.

Уже сейчас более треть бюджета помогают нам финансировать международные союзники. Со своей стороны, мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году. И мы точно не можем себе позволить дополнительные нецелевые расходы,

– подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль во время речи.

Большая надежда – международная поддержка

По словам Олега Гетмана, экономиста и специалиста Экономической экспертной платформы весь дефицит бюджета в 2023 году будет покрываться внешней поддержкой. Что важно, на эту поддержку следует рассчитывать из-за того, что многие страны уже закладывают средства по этому поводу в собственные бюджеты.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Украинское правительство рассчитывает взять эти средства либо грантами, либо сверхдешевыми кредитами и другой макрофинансовой поддержкой. Все это рассчитывается на внешнюю поддержку и немного на внутренних кредиторов путем механизмов военных облигаций.

Входим в режим экономии: на чем урежут расходы бюджета в 2023 году

Приоритеты бюджета

Главным приоритетом остается оборона и безопасность Украины. Это, в частности:

зарплаты военных;

обеспечение армии;

ремонты и закупки техники и оружия и т.д.

На это планируется направить 1 триллион 136 миллиардов гривен. Это почти половина всего бюджета.

Второй приоритет – социальные программы. На них будет направлено более 800 миллиардов гривен. В частности, на:

пенсии;

субсидии;

помощь малообеспеченным семьям;

выплаты внутриперемещенным лицам;

расходы на медицину и образование.

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