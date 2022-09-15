Как сообщает Тарас Мельничук, представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде, в своем телеграмм канале, расходы на содержание органов власти сократили на 2023 год.

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На сколько сократили расходы на органы власти

Ранее, в речи, произнесенной премьер-министром Денисом Шмыгалем, говорится, что главная статья экономии – уменьшение расходов на органы государственной власти.

Мы уменьшаем количество чиновников, урезаем зарплаты и премии. За исключением силовых структур,

– подчеркнул Шмыгаль.

По словам Тараса Мельничука, в проекте госбюджета Украины на 2023 год расходы на содержание органов государственной власти почти на 11,5 миллиарда гривен сокращены.

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На что пойдут остальные расходы

Расходы бюджета в 2023 году запланированы в объеме 2,57 триллиона гривен. Ежемесячный дефицит бюджета будет составлять 3 миллиарда долларов, или 1,29 триллиона гривен в год, а это 20% ВВП.

Главным приоритетом для государства станет оборона и безопасность Украины. На это планируют выделить 1,136 триллиона гривен.

Следующий приоритет – социальные программы. На них направят 35% всех расходов, то есть более 800 миллиардов гривен. Эти деньги пойдут на пенсии, субсидии, помощь малоимущим, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование.

Местные бюджеты получат дополнительные 24 миллиарда гривен. Также планируется создать бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии – в размере не менее 19 миллиарда гривен.

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