За даними Кабміну, доходи бюджету становитимуть у 2023 році 1,28 трильйона гривень. Це на 3% менше, ніж планували отримати цього року.
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Нагадуємо, що за проєктом держбюджету на 2023 рік дефіцит складатиме 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік, тобто 20% від ВВП. Україна буде змушена вдаватися до запозичень, особливо з зовнішніх ресурсів.
Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році. І ми точно не можемо собі дозволити додаткові нецільові витрати,
– наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час промови.
Велика надія – міжнародна підтримка
За словами Олега Гетмана, економіста та фахівця Економічної експертної платформи, весь дефіцит бюджету у 2023 році покриватиметься зовнішньою підтримкою. Що важливо, на цю підтримку слід розраховувати через те, що чимало країн вже закладають кошти щодо цього у власні бюджети.
Український уряд розраховує взяти ці кошти або грантами, або наддешевими кредитами та ще іншою макрофінансовою підтримкою. Все це розраховується на зовнішню підтримку, і трішки на внутрішніх кредиторів шляхом механізмів військових облігацій.
До теми Входимо в режим економії: на чому вріжуть витрати бюджету у 2023 році
Пріоритети бюджету
Головним пріоритетом залишається оборона та безпека України. Це, зокрема:
- зарплати військових;
- забезпечення армії;
- ремонти й закупівлі техніки та зброї тощо.
Другий пріоритет – соціальні програми. На них скерують понад 800 мільярдів гривень. Зокрема на:
- пенсії;
- субсидії;
- допомога малозабезпеченим родинам;
- виплати внутрішньо переміщеним особам;
- витрати на медицину та освіту.