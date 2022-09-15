За даними Кабміну, доходи бюджету становитимуть у 2023 році 1,28 трильйона гривень. Це на 3% менше, ніж планували отримати цього року.

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Нагадуємо, що за проєктом держбюджету на 2023 рік дефіцит складатиме 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік, тобто 20% від ВВП. Україна буде змушена вдаватися до запозичень, особливо з зовнішніх ресурсів.

Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році. І ми точно не можемо собі дозволити додаткові нецільові витрати,

– наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час промови.

Велика надія – міжнародна підтримка

За словами Олега Гетмана, економіста та фахівця Економічної експертної платформи, весь дефіцит бюджету у 2023 році покриватиметься зовнішньою підтримкою. Що важливо, на цю підтримку слід розраховувати через те, що чимало країн вже закладають кошти щодо цього у власні бюджети.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Український уряд розраховує взяти ці кошти або грантами, або наддешевими кредитами та ще іншою макрофінансовою підтримкою. Все це розраховується на зовнішню підтримку, і трішки на внутрішніх кредиторів шляхом механізмів військових облігацій.

До теми Входимо в режим економії: на чому вріжуть витрати бюджету у 2023 році

Пріоритети бюджету

Головним пріоритетом залишається оборона та безпека України. Це, зокрема:

зарплати військових;

забезпечення армії;

ремонти й закупівлі техніки та зброї тощо.

Зверніть увагу! На це планують скерувати 1 трильйон 136 мільярдів гривень. Це майже половина всього бюджету.

Другий пріоритет – соціальні програми. На них скерують понад 800 мільярдів гривень. Зокрема на:

пенсії;

субсидії;

допомога малозабезпеченим родинам;

виплати внутрішньо переміщеним особам;

витрати на медицину та освіту.

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