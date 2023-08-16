Наибольшие расходы из бюджета: на что правительство потратило 520 миллиардов с начала года

Из-за военных действий большинство государственного бюджета в Украине тратится именно на поддержку армии. В целом с начала года правительство передало на расходы более 1 триллиона гривен.

Сколько средств потратил Кабмин на выплаты военным

В Министерстве финансов подсчитали: за 2023 год расходы на выплаты военным составили 520 миллиардов гривен. Это треть всех расходов за это время. С января по июль 2023 года расходы из бюджета составили 1,64 триллиона гривен.

Читайте также Премия 30 тысяч гривен: кто из военных сможет получить

Больше всего государство потратило на:

Оплата труда

Около 40,8% от общего количества расходов составили зарплаты государственных работников. Это 669,9 миллиарда гривен. Из них 518,8 миллиарда – выплаты военным.

Закупка товаров и услуг

В общей сложности на это потратили 24,8% от бюджета, или 406,3 миллиарда гривен. Большая часть этой суммы пошла на покупку военной техники. А именно – 276,9 миллиарда гривен.

Еще 78,6 млрд гривен перечислили Национальной службе здоровья на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Социальное обеспечение

304,6 миллиарда гривен потратили на пенсии, стипендии, льготные выплаты. Пенсионный фонд получил 159 миллиардов гривен, 105,5 миллиарда – передали Минсоцполитики.

У Украины также есть обязательства относительно своего государственного долга. Его обслуживание обходится государству в 128,1 миллиарда долларов.

Сейчас экономика Украины находится в тяжелом положении. Прибыль страны ожидается на уровне – 1,4 триллиона гривен, а расходы – 2,8 триллиона гривен.

Разницу помогают покрывать международные партнеры. Однако есть нюанс. На оборону Украина может тратить только собственные средства, то есть собранные налоги.