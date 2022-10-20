Безумные цифры: сколько будет тратить Украину на оборону в 2023 году

Сегодня Украина будет тратить только на оборону и национальную безопасность размер всех расходов, которые планировались закладывать в мирные времена.

Как сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале, после того, как парламент снова изменил Бюджет 2022-го года, государственные расходы для сектора национальной безопасности и обороны превысили в 6,3 раза показатель за прошлый год.

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Сколько на сегодняшний день идет на оборону государства

Для понимания, в мирное время все расходы Бюджета в 2022 году планировались в размере 1,5 триллиона гривен. А теперь на национальную безопасность и оборону будет идти всего 1,61 триллиона гривен. Как пишет нардеп, сейчас только одни расходы на оборону на 100 миллиардов выше.

Приблизительно 70% расходов сектора национальной безопасности и обороны – это оплата труда и дополнительные выплаты.

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Война и цены: как выросла цена на продукты в Украине

Напомним, что согласно данным Госстата, с началом осени почти все категории товаров изменились в цене. Следовательно, выросли в цене яйца – на 22,7% в месячном измерении. Это самый высокий показатель среди продуктов. На 12,1-3,1% выросла цена сала, фруктов, риса, сахара, безалкогольных напитков, рыбы и продуктов из рыбы, мяса и мясопродукты.

Экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии 24 каналу рассказал, что украинцы уже чувствуют инфляцию, ведь все рекордно дорожает.

По прогнозам Олега Пендзина, эксперта по экономическим вопросам, все продукты до конца года будут дорожать. В настоящее время инфляция в сентябре составляет 24%. Национальный банк и Министерство экономики заявили, что до конца года будет 30%. Продовольственная корзинка будет где-то под 38% роста.

Обратите внимание, стоит ожидать удорожания хлеба, круп, молочной и мясной продукции.

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