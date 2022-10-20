Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, після того, як парламент знову змінив Бюджет 2022-го року, державні видатки для сектору національної безпеки і оборони перевищили в 6,3 раза показник за минулий рік.

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Скільки на сьогодні йде на оборону держави

Для розуміння, у мирні часи усі видатки Бюджету 2022-го року планувалися у розмірі 1,5 трильйона гривень. А зараз на національну безпеку та оборону йтиме загалом 1,61 трильйона гривень. Як пише нардеп, зараз тільки одні видатки на оборону на 100 мільярдів вищі.

Приблизно 70% видатків сектору національної безпеки і оборони – це оплата праці та додаткові виплати.

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Війна та ціни: як зросла вартість на продукти в Україні

Нагадуємо, що згідно з даними Держстату, з початком осені майже усі категорії товарів змінилися у ціні. Відтак, зросли у ціні яйця – на 22,7% у місячному вимірі. Це найвищий показник серед продуктів. На 12,1 – 3,1% зросла ціна сала, фруктів, рису, цукру, безалкогольних напоїв, риби та продуктів з риби, м'яса та м'ясопродукти.

Економічний експерт Борис Кушнірук у коментарі 24 каналу розповів, що українці вже відчувають інфляцію, адже усе рекордно дорожчає.

За прогнозами Олега Пендзина, експерта з економічних питань, усі продукти до кінця року будуть дорожчати. Зараз інфляція у вересні складає 24%. Національний банк та Міністерство економіки заявило, що до кінця року буде 30%. Продовольча корзинка буде десь під 38% росту.

Зверніть увагу, варто очікувати подорожчання хліба, круп, молочної та м’ясної продукції тощо.

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