Как наполняют бюджет Украины без поддержки Запада

Январь Украине удалось пройти почти без внешней помощи. Экономика страны постепенно восстанавливается.

Благодаря чему наполнили бюджет

Нардеп Даниил Гетманцев считает, что первый бюджетный месяц 2024 года Украине удалось успешно пройти даже несмотря на задержку помощи с Запада. Это произошло благодаря удачно принятым решениям, в частности, речь идет о сокращении расходов.

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Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по налогам и финансам Бюджетный дефицит в январе составил лишь 14,9 миллиардов гривен, что является одним из наименьших показателей за время войны. Против декабря 2023 года, который правда всегда был нетипичным месяцем в плане ускорения расходов, дефицит уменьшился почти в 20 раз, января 2023 года – почти в 5 раз.

По словам Гетманцева, наполнению бюджета способствовали следующие факторы:

Перевыполнение плана по доходам

Государственная налоговая служба смогла перевыполнить роспись на 13,8%. Это добавило в бюджет 7,3 миллиарда гривен.

Таможенная служба превысила план на 30,3%. То есть эта сумма составила 11 миллиардов гривен.

Общий доход бюджета составляет 154,2 миллиарда гривен. Это на 65,9 миллиарда гривен больше чем было в январе прошлого года.

Уменьшение расходов

Удалось и сократить расходы из бюджета. По сравнению с январем 2023 года они уменьшились на 13%. Нынешний показатель составил 169,3 миллиарда гривен, а вот по общему фонду – 149,5 миллиарда гривен.