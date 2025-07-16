Шмыгаль раскрыл сколько денег у Украины на самом деле

Перед отставкой Денис Шмыгаль рассказал, что на счетах Государственного казначейства Украины, по состоянию на 16 июля находится более 300 миллиардов гривен. По словам чиновника, все соцвыплаты будут профинансированы своевременно.

Какая сумма на счетах Украины на самом деле?

Нужно понимать, что именно на казначейский счет поступают все доходы госбюджета. С него же осуществляются расходы, передаёт 24 Канал.

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Денис Шмыгаль Бывший премьер-министр Украины По состоянию на утро сегодняшнего дня, на казначейском счете находится 340 миллиардов гривен. На развитие Украины есть более 45 миллиардов.

Отдельно Денис Шмыгаль отметил изменения в госбюджет, которые приняло правительство. Речь идет об увеличении финансирования оборонного сектора.

Прежде всего это дополнительные более 400 миллиардов гривен для нужд Сил безопасности и обороны. Отдельно предусмотрено увеличение финансирования на закупку техники и оборудования, развития производства и инноваций,

– говорит Шмыгаль.

Обратите внимание! Как отметил бывший глава правительства, благодаря принятию этого решения будет усилена обороноспособность государства.