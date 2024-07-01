Финансирование украинского бюджета за первое полугодие превысило 20 миллиардов долларов

После начала полномасштабной войны, экономика Украины сильно пострадала. Сейчас украинский бюджет нуждается в значительном внешнем финансировании.

Какой объем финансирования бюджета Украины

С января по июнь этого года объем финансирования госбюджета Украины достиг 20,2 миллиарда долларов. При этом, внешние вложения составили – 13,8 миллиарда долларов.

Читайте также Можно ли оформить отсрочку от призыва, если родители имеют инвалидность

Крупнейшими донорами Украины стали:

Япония;

Европейский союз;

Канада;

МВФ.

Выпуск ОВГЗ, свою очередь, обеспечил бюджетные поступления размером 6,4 миллиарда долларов

Как изменилась ситуация в июне

В июне Украина получила значительное внешнее финансирование, благодаря помощи от ЕС в размере 1,9 миллиарда евро. Эти средства предоставлялись в рамках программы Ukraine Facility.

А вот за выпуск государственных облигаций в июне, удалось выторговать 1,4 миллиарда долларов.

Размер международной помощи для наполнения бюджета, с начала полномасштабного вторжения России в Украину достиг 87,4 миллиарда долларов. За выпуск ОВГЗ было получено более 29 миллиардов долларов.