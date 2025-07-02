Когда будет обеспечено финансирование выборов: Железняк проанализировал Бюджетную декларацию
- Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которая предусматривает финансирование выборов после прекращения военного положения.
- Финансовое обеспечение выборов президента, народных депутатов, местных советов будет осуществлено после отмены военного положения.
Кабинет Министров одобрил Бюджетную декларацию на 2026 –2028 годы. Она предусматривает обеспечение выборов в Украине после прекращения военного положения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
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Анализ документа от Железняка
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы, что станет основой для составления проекта Государственного бюджета на следующий год. В ней предусмотрено, что финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов будет обеспечено после прекращения или отмены военного положения в Украине.
Проведение очередных выборов в Украине / Фото Железняка
Финансирование выборов предполагается "после прекращения и отмены военного положения в Украине". Ну как минимум такой абзац правительство заложило в Бюджетную декларацию 2026-2028,
– прокомментировал нардеп.
Согласно постановлению правительства №774 от 27 июня установлено, что финансовое обеспечение подготовки и проведения очередных выборов президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов будет обеспечено после прекращения или отмены военного положения в Украине.