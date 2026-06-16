Доллар подскочит, зато "минималка" вырастет: правительство представило бюджетный план до 2029 года

Правительство представило Бюджетную деклара минимальной заработной платы и бюджетного дефицита. Документ предусматривает два сценария и содержит прогнозы относительно курса доллара, уровня минимальной заработной платы и бюджетного дефицита.

Что известно о бюджетной декларации

Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы представил Верховной Раде министр финансов Сергей Марченко, сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

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По словам народного депутата, встречу инициировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. На ней присутствовал Кабинет министров в полном составе.

Бюджетная декларация предусматривает два сценария: окончание войны и продолжение войны,

– отметила представительница Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Каковы приоритеты государственной декларации

В то же время приоритеты Бюджетной декларации на 2027–2029 годы Минфин определил в сохранении социальной поддержки украинцев, повышении социальных стандартов и подготовке к новым вызовам в ходе восстановления государства.

В частности, правительство хочет сохранить расходы, предусмотренные бюджетом на 2026 год. Речь идет о финансировании программ питания школьников, скрининга для взрослых 40+, оплаты труда педагогов и мероприятий по демографическому развитию страны.

Также Кабмин прогнозирует постепенное повышение минимальной зарплаты:

в 2027 году – на 10,4%;

в 2028 году – на 8,7%;

в 2029 году – на 7,1%.

Соответственно, должен вырасти и прожиточный минимум в Украине:

в 2027 году – на 10,9%;

в 2028 году – на 8,9%;

в 2029 году – на 7,1%.

Вместе с тем правительство планирует реализовывать в течение следующих трех лет новые государственные программы в зависимости от развития экономической ситуации.

А Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин также обсуждает реформу оплаты труда.

Что будет с государственным бюджетом

В декларации Минфин прогнозирует, что в 2027 году Украина снова будет больше заимствовать средств. Таким образом, к концу 2026 года государственный долг, как ожидается, может достичь 106,1% ВВП, а в следующем – до 113% ВВП.

В 2027 году государство будет испытывать большую потребность в финансировании со стороны международных партнеров – около 2 триллионов 134,5 миллиарда гривен.

Ожидается, что финансовую поддержку будут оказывать:

Всемирный банк;

Евросоюз;

страны G7;

Великобритания;

Международный валютный фонд.

Эта сумма включает также грант от ЕС и кредит от Великобритании, возврат которого осуществляется за счет замороженных активов России.

В то же время правительство прогнозирует, что дефицит бюджета быстро сократится, если активные боевые действия завершатся:

18,5% ВВП – в 2026 году;

17,7% ВВП – в 2027 году;

11,1% ВВП – в 2028 году;

и 5,5% ВВП – в 2029 году.

Правительство надеется, что бюджетные расходы после улучшения ситуации с безопасностью будут сокращаться, поскольку военные расходы уменьшатся. Они должны достичь пика в 2027 году, а затем начать снижаться:

4,77 триллиона гривен – в 2026 году;

5,05 триллиона гривен – в 2027 году;

4,87 триллиона гривен – в 2028 году;

4,55 триллиона гривен – в 2029 году.

Что будет с курсом и инфляцией

По базовому сценарию Бюджетной декларации, который предусматривает завершение войны, инфляция в 2027 году должна достичь 8,9%. Тогда как курс доллара к концу года вырастет до 48,3 гривны.