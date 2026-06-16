Доллар подскочит, зато "минималка" вырастет: правительство представило бюджетный план до 2029 года
Правительство представило Бюджетную деклара минимальной заработной платы и бюджетного дефицита. Документ предусматривает два сценария и содержит прогнозы относительно курса доллара, уровня минимальной заработной платы и бюджетного дефицита.
Что известно о бюджетной декларации
Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы представил Верховной Раде министр финансов Сергей Марченко, сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
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По словам народного депутата, встречу инициировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. На ней присутствовал Кабинет министров в полном составе.
Бюджетная декларация предусматривает два сценария: окончание войны и продолжение войны,
– отметила представительница Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Каковы приоритеты государственной декларации
В то же время приоритеты Бюджетной декларации на 2027–2029 годы Минфин определил в сохранении социальной поддержки украинцев, повышении социальных стандартов и подготовке к новым вызовам в ходе восстановления государства.
В частности, правительство хочет сохранить расходы, предусмотренные бюджетом на 2026 год. Речь идет о финансировании программ питания школьников, скрининга для взрослых 40+, оплаты труда педагогов и мероприятий по демографическому развитию страны.
Также Кабмин прогнозирует постепенное повышение минимальной зарплаты:
- в 2027 году – на 10,4%;
- в 2028 году – на 8,7%;
- в 2029 году – на 7,1%.
Соответственно, должен вырасти и прожиточный минимум в Украине:
- в 2027 году – на 10,9%;
- в 2028 году – на 8,9%;
- в 2029 году – на 7,1%.
Вместе с тем правительство планирует реализовывать в течение следующих трех лет новые государственные программы в зависимости от развития экономической ситуации.
А Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин также обсуждает реформу оплаты труда.
Что будет с государственным бюджетом
В декларации Минфин прогнозирует, что в 2027 году Украина снова будет больше заимствовать средств. Таким образом, к концу 2026 года государственный долг, как ожидается, может достичь 106,1% ВВП, а в следующем – до 113% ВВП.
В 2027 году государство будет испытывать большую потребность в финансировании со стороны международных партнеров – около 2 триллионов 134,5 миллиарда гривен.
Ожидается, что финансовую поддержку будут оказывать:
- Всемирный банк;
- Евросоюз;
- страны G7;
- Великобритания;
- Международный валютный фонд.
Эта сумма включает также грант от ЕС и кредит от Великобритании, возврат которого осуществляется за счет замороженных активов России.
В то же время правительство прогнозирует, что дефицит бюджета быстро сократится, если активные боевые действия завершатся:
- 18,5% ВВП – в 2026 году;
- 17,7% ВВП – в 2027 году;
- 11,1% ВВП – в 2028 году;
- и 5,5% ВВП – в 2029 году.
Правительство надеется, что бюджетные расходы после улучшения ситуации с безопасностью будут сокращаться, поскольку военные расходы уменьшатся. Они должны достичь пика в 2027 году, а затем начать снижаться:
- 4,77 триллиона гривен – в 2026 году;
- 5,05 триллиона гривен – в 2027 году;
- 4,87 триллиона гривен – в 2028 году;
- 4,55 триллиона гривен – в 2029 году.
Что будет с курсом и инфляцией
По базовому сценарию Бюджетной декларации, который предусматривает завершение войны, инфляция в 2027 году должна достичь 8,9%. Тогда как курс доллара к концу года вырастет до 48,3 гривны.
Впрочем, даже по оптимистическому сценарию, по мнению чиновников, гривна будет постепенно ослабевать:
- среднегодовой курс доллара вырастет до 50,7 гривны в 2029 году;
- к концу 2029 года доллар ожидается уже по 51,5 гривны.
Важно! Реальный ВВП, по прогнозам, также будет расти: в 2026 году – на 2,6%, в 2027 году – на 4,5%, в 2028 году – на 5,3%, в 2029 году – на 6,7%. Номинальный ВВП за три года может увеличиться с 10,1 триллиона гривен до почти 15 триллионов гривен в 2029 году.
- Напомним, в июне 2025 года Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2026–2028 годы. Это документ, который служит основой для составления проекта Государственного бюджета на следующий год.
- В ней правительство также определило два сценария экономического роста и расходов на оборону Украины – в зависимости от того, завершится ли война или будет продолжаться.
- Базовый сценарий был рассчитан на завершение войны и существенное улучшение ситуации с безопасностью с 2026 года. Тогда расходы на оборону должны были сократиться.
- В противном случае правительство прогнозировало, что расходы на оборону вырастут и в итоге достигнут более 25% ВВП страны.