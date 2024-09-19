Евросоюз сокращает выплаты Венгрии: на сколько миллионов обеднеет государство

Европейский Союз сократил бюджетные выплаты Венгрии из-за неуплаты штрафа. Венгрия пропустила установленный срок для уплаты штрафа, сумма которого составляла 200 миллионов евро.

За что ЕС лишит Венгрию выплат

ЕС сообщил, что уменьшит бюджетные выплаты Венгрии на 200 миллионов евро из-за того, что страна не выполнила своих обязательств в установленный срок и не оплатила штраф за нарушение правил ЕС о предоставлении убежища мигрантам.

Читайте также: "Лукойл" хочет возобновить поставки нефти в Словакию и Венгрию в октябре

Европейский Союз неоднократно замораживал финансовую поддержку для Венгрии из-за обеспокоенности вопросами верховенства права в этой восточноевропейской стране, сообщает издание.

Комиссия, в соответствии с действующими правилами, переходит к процедуре взаимозачета,

– заявил представитель Еврокомиссии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Европейского суда, заявил, что "продолжается кампания против политиков и правительств, выступающих против миграции".

Напомним! В июне 2024 Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро за нарушение законодательства о предоставлении убежища. Ежедневный штраф в 1 миллион евро действует до внесения изменений в венгерское законодательство, что уже накопило почти 100 миллионов евро.