Проблемы как минимум до 2042 года: какие трудности ожидают россиян
- Экономика России впервые официально признана потерявшей динамику, и вошедшей в режим стагнации, в частности из-за падения ВВП.
- Страна столкнется с длительным бюджетным дефицитом до 2042 года, поскольку нефтегазовые доходы России сократятся на 43% по сравнению с уровнем 2019 года.
Экономика России впервые за все годы полномасштабной войны против Украины –с февраля 2022 года – признана в стране официально потерявшей динамику. Более того, она вошла в режим стагнации.
Что ожидает экономику России?
В частности падение ВВП является стремительным и "неумолимым", пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
После 4,5% роста в четвертом квартале 2024 года показатели сократились. Они снизились:
- до 1,4% в первом квартале 2025 года;
- 1,1% – во втором;
- 0,6% – в третьем.
Это резкое торможение демонстрирует системный кризис, который власть пытается скрыть за эвфемизмами вроде "плановое охлаждение" или "снижение перегрева",
– рассказали в разведке.
В частности слова чиновников и заявления Центробанка России не способны замаскировать очевидный факт – дефицит возникает как в федеральном бюджете, так и в регионах. И речь идет лишь о начале долгого периода потерь.
Даже сама Москва признает: населению придется "затягивать пояса" как минимум до 2042 года. И к этому времени Россия "фактически обречена" на постоянный бюджетный дефицит.
Ключевым фактором станет падение нефтегазовых доходов, которые по расчетам сократятся на 43% по сравнению с уровнем 2019 года,
– добавили в Службе внешней разведки.
Важно! То есть речь идет не о не временных трудностях, а глубокой и длительной деградации экономики. Россия входит в целое десятилетие, где восстановление выглядит маловероятным, а финансовые потери – неотвратимыми.
Что еще известно о российской экономике?
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству запустить процесс "детенизации экономики". Об этом пишет российское СМИ "The Moscow Times".
Деньги Кремль рассчитывает через повышение НДС до 22%. Также должна "помочь" радикальная налоговая реформа для малого бизнеса. А уже с 1 сентября вводится "технологический сбор" на технику и электронику.
Своими действиями Москва планирует сократить дефицит бюджета.
Что еще следует знать о ситуации в стране-агрессоре?
- На экономическую ситуацию в России влияют и события в Венесуэле. Если под контролем США будет находиться более половины мировых нефтяных запасов, то Вашингтон сможет сдерживать цену российской нефти на уровне около 50 долларов США за баррель.
- Также России вредит укрепление национальной валюты – рубля. Валютное укрепление строится только на административных решениях. Поэтому оно работает против российской экономики.