Только для богачей: американцы считают, что бюджетный законопроект Трампа навредит бедным

Бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа принесет пользу только богатым. Так считает 70% опрошенных американцев.

Что американцы думают о бюджетном законопроекте Трампа?

Более того, как минимум половина респондентов ответили, что законопроект навредит бедным людям и социально уязвимым группам населения, пишет 24 Канал со ссылкой на опрос Wall Street Journal.

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Сенатор-демократ Брайан Шац, что не популярны такие сокращения:

программы Medicaid;

продовольственной помощи;

расходов ради снижения налогов для очень богатых.

В материале отметили, что оценка снижения налогов должна учитывать неравномерное распределение доходов и налоговой нагрузки. Дело в том, что богатые слои населения получают непропорционально большую долю доходов. Кроме того, они несут еще большую долю налоговой нагрузки.

Подчеркивается, что так называемый общий налоговый пирог уменьшается. Люди с высоким доходом, которые получили налоговые льготы, будут платить большую часть этого меньшего пирога. Однако все равно выигрывают.

В частности демократы часто описывают налоговые льготы как программу распределения. Они оценивают эффект налоговых льгот с учетом того, сколько общих средств идет на каждую группу доходов.

Богатые люди платят больше всего налогов. Поэтому их налоговые льготы обычно являются крупнейшими в долларовом эквиваленте среди общих налоговых льгот.

Обратите внимание! В общей сложности, 52% респондентов выступают против законопроекта, в то время как 42% поддерживают его.