Это о развитии страны: экономист о выгодах сотрудничества Украины с компанией BlackRock

Министерство экономики Украины 6 мая подписало договор с известной американской компанией BlackRock. Это свидетельствует о том, что западные инвесторы активно интересуются Украиной.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, банкир, экономист Андрей Онистрат. По его словам, российская пропаганда использует это событие как нарратив, что нами якобы руководят американцы.

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BlackRock – это положительный сигнал для всех

Экономист добавил, что приход такой компании как BlackRock это положительный сигнал для экономики Украины и мировых инвесторов. Чем больше таких крупных и стратегических инвесторов зайдут в Украину, тем лучше для всех: новые рабочие места, увеличение поступления налогов, которые идут на финансирование бюджетных расходов и т.д.

Для Украины это означает, что приходит большая компания, которая верит в нас и готова давать деньги даже во время войны. Это значит, что людей, которые верят в Украину, больше,

– подчеркнул Онистрат.

Андрей Онистрат о приходе западных инвестиций в условиях войны: смотреть видео

Он добавил, что до 2013 года Украина была под влиянием поочередно России и США, получая советы и инвесторов то с одной, то с другой стороны. Эта неопределенность не была в пользу Украины.

"Мы долго были между двумя мирами – между США и Россией. И что из этого вышло? 30 лет назад Польша сделала удачный выбор – в пользу западной цивилизации. Теперь там ВВП на душу населения в 6 раз больше, чем в Украине. Другой уровень инфраструктуры, заработной платы, дорог, а мы 30 лет не могли определиться между кем и кем. Вот только сейчас эволюционным методом это в конце концов произошло", – отметил Онистрат.

Что известно о BlackRock