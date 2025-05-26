Это уже происходит: заменит ли евро доллар

Глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что евро может заменить доллар. То есть, европейская валюта станет глобальной.

Почему евро может заменить доллар

По мнению Лагард, замена произойдет, если ЕС займется укреплением финансовой и безопасностной архитектуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Обратите внимание! Роль доллара в международных резервах сейчас самая низкая за последние 10 лет. Доля этой валюты всего – 58%. В то же время евро составляет лишь 20% от всех международных резервов.

Кристин Лагард Глава Европейского центрального банка Инвесторы – и особенно официальные инвесторы, также ищут геополитической гарантии в другой форме: они инвестируют в активы регионов, которые являются надежными партнерами по безопасности и могут уважать союзы с помощью жесткой силы

По мнению Лагард, для повышения роли евро, ЕС должен:

обеспечить прочную правовую базу;

усилить военные возможности;

обеспечить единый ликвидный рынок капитала.

Экономическая логика подсказывает нам, что общественные блага нуждаются в совместном финансировании. И это совместное финансирование может обеспечить основу для того, чтобы Европа постепенно увеличивала свое предложение безопасных активов,

– говорит Лагард.

Основной проблематикой для ЕС остается раздробленность. Некоторые страны, как, например, Германия выступают против совместного финансирования. Эти государства боятся того, что их налогоплательщики будут покрывать долги других.