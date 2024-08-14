Экономика Польши: как влияет рост инфляции на общее состояние дел
Источник:Bloomberg
Экономика Польши продемонстрировала значительный рост. Это произошло впервые за последние 7 кварталов.
Как изменилась экономика Польши
Во втором квартале 2024 года экономика Польши выросла на 3,2% (в годовом измерении). Это самый большой показатель, начиная с третьего квартала 2022 года.
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Более того, такой рост больше чем предсказывали аналитики. Они прогнозировали это значение на уровне 2,7%.
Инфляция также установила свой рекордный показатель в июле. Такого уровня она достигла впервые с декабря прошлого года.
Июльская инфляция выросла до 4,2%. Для сравнения, в предыдущие месяцы она не превышала 2,6%.Напомним! С января по март этого года ВВП Польши выросло на 2%.
Почему растет экономика Польши
Рост польской экономики произошел прежде всего из-за увеличения потребительских расходов. В то же время сдерживающими факторами стали:
- проблемы экспортеров;
- замедление промышленной активности.