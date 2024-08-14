Экономика Польши: как влияет рост инфляции на общее состояние дел

Экономика Польши продемонстрировала значительный рост. Это произошло впервые за последние 7 кварталов.

Как изменилась экономика Польши

Во втором квартале 2024 года экономика Польши выросла на 3,2% (в годовом измерении). Это самый большой показатель, начиная с третьего квартала 2022 года.

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Более того, такой рост больше чем предсказывали аналитики. Они прогнозировали это значение на уровне 2,7%.

Инфляция также установила свой рекордный показатель в июле. Такого уровня она достигла впервые с декабря прошлого года.

Июльская инфляция выросла до 4,2%. Для сравнения, в предыдущие месяцы она не превышала 2,6%.

Почему растет экономика Польши

С января по март этого года ВВП Польши выросло на 2%.

Рост польской экономики произошел прежде всего из-за увеличения потребительских расходов. В то же время сдерживающими факторами стали:

проблемы экспортеров;

замедление промышленной активности.

Благодаря высоким показателям роста экономики, должно снизиться давление, которое испытывает Центробанк.