Украина "воюет в долг": что происходит в экономике страны на самом деле

После начала полномасштабной войны, экономика Украины ощутила весомый удар. Стабилизация ситуации происходит, в частности, благодаря помощи партнеров.

Какая экономическая ситуация в Украине сейчас

Эксперт Борис Кушнирук в комментарии 24 Каналу отметил, что экономическая ситуация в Украине сейчас стабильная. Однако, это не следствие деятельности украинской власти.

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Как отмечает Кушнирук, стабильности в Украине способствует именно внешняя помощь.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Когда обсуждаем всю проблематику, то надо понимать, что, с одной стороны, мы обеспечены средствами для того, чтобы выполнять социальные обязательства, а с другой – мы зависимы от предоставления этих средств. То есть если бы средств не предоставили, то тех финансов, что собирает Украина, не хватило бы ни на людей, ни на войну,

Эксперт Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом высказал похожее мнение. Он отметил, что "стабильность" в Украине сохранялась именно благодаря макрофинансовой помощи. По словам Пендзина, сейчас Украина "воюет в долг".

Олег Пендзин Руководитель Экономического дискуссионного клуба Страна несмотря на то, что тяжело воюет, не ввела карточную систему, а украинцы продолжают жить так, как это было до начала активной фазы войны (после 24 февраля 2022 года). Учитывая, что сейчас идет война на истощение, макрофинансовая помощь от партнеров имеет большое значение

Обратите внимание! В бюджете на 2025 год, как говорит Пендзин, доходная часть составляет 2,3 триллиона гривен, а расходная – 3,9 триллиона гривен. Соответственно, 1,6 триллиона гривен – это заимствования.