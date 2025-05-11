Придется отдать часть: какую реальную сумму получит пенсионер с благотворительной пенсионной выплаты

Юридические и физические лица могут осуществить благотворительное пенсионное пожертвование. Благодаря этому, определенный пенсионер получит дополнительную выплату.

Какую часть от благотворительного взноса получит пенсионер

Пенсионер получит только 70% от благотворительного взноса, осуществленного юридическим или физическим лицом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если благотворительное пожертвование адресное, 70 процентов суммы выплачивается пенсионеру, 30 процентов суммы направляется в бюджет Пенсионного фонда Украины и используется как финансовый ресурс на выплату пенсий,

– сообщает ПФУ.

Обратите внимание! Эта норма регулируется статьей 72-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

То есть, если благотворительный взнос составляет 10 000 гривен он распределяется следующим образом:

7 000 гривен получает пенсионер;

3 000 переходит Пенсионному фонду.

Сделать такое пожертвование очень просто. Для этого достаточно будет воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ.

Обратите внимание! Согласно Налоговому кодексу, благотворительные пожертвования от физ- или юрлиц не являются объектами налогообложения.