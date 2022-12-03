В случае блекаута: как дозвониться родным, если исчезнет связь

Из-за отсутствия света не работает не только интернет, но и исчезает связь. Причина этого – нагрузка сети пользователями. Как можно дозвониться родным во время блекаута, читайте в тексте.

Удастся ли дозвониться родным

Поскольку пользователи начинают все больше пользоваться мобильным интернетом при отключении света, сеть мобильных операторов нагружается. Соответственно, исчезает и связь.

К теме Работа в темноте: будут ли работать супермаркеты во время блекаута

Мобильные операторы и их работа в блекауте

Однако в случае полного отключения света мобильные станции начинают питаться от батарей и генераторов. Это в среднем обеспечивает работу

В "Киевстаре" объяснили, что все их структурные компоненты сети, имеющие ключевое значение для функционирования связи, уже оборудованы дизель-генераторами. Но, к сожалению, только в ограниченном количестве.

Для того чтобы аккумуляторные станции зарядились полностью, нужно минимум 24 часа бесперебойного электроснабжения. В условиях блекаута это невозможно.

Установленные генераторы могут улучшить ситуацию, но с ними есть определенные трудности. В городах антенны часто стоят на крышах промышленных зданий, мостах и т.п., и подпитывать их с помощью дизель-генераторов невозможно.

Интересно, что "lifecell" ищет альтернативные методы питания. Компания начала использовать в тестовом режиме солнечные панели.

Следовательно, по результатам испытания будет разработан план на случай отключений энергоснабжения.

Читайте также Гривна окрепнет, яйца могут подешеветь, а отключение света будет продолжаться: прогнозы в декабре

А если отсутствует связь: что делать

В период, когда отсутствует связь, все телекоммуникационные компании советуют украинцам воспользоваться национальным роумингом:

необходимо активировать в настройках смартфона опцию автоматического поиска сети.

если не удалось подключиться автоматически, попробуйте выбрать другую сеть вручную.

На Android это можно сделать следующим образом: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

найдите и выберите доступную сеть;

если зарегистрироваться не удалось, попробуйте снова или выбрать другую сеть;

проверьте возможность исходящего вызова, SMS.

раз в день вручную возвращаться в сеть своего оператора.