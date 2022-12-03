В случае блекаута: как дозвониться родным, если исчезнет связь
Из-за отсутствия света не работает не только интернет, но и исчезает связь. Причина этого – нагрузка сети пользователями. Как можно дозвониться родным во время блекаута, читайте в тексте.
Удастся ли дозвониться родным
Поскольку пользователи начинают все больше пользоваться мобильным интернетом при отключении света, сеть мобильных операторов нагружается. Соответственно, исчезает и связь.
К теме Работа в темноте: будут ли работать супермаркеты во время блекаутаОднако в случае полного отключения света мобильные станции начинают питаться от батарей и генераторов. Это в среднем обеспечивает работу на 4 – 5 часов.
Мобильные операторы и их работа в блекауте
В "Киевстаре" объяснили, что все их структурные компоненты сети, имеющие ключевое значение для функционирования связи, уже оборудованы дизель-генераторами. Но, к сожалению, только в ограниченном количестве.
- Для того чтобы аккумуляторные станции зарядились полностью, нужно минимум 24 часа бесперебойного электроснабжения. В условиях блекаута это невозможно.
- Установленные генераторы могут улучшить ситуацию, но с ними есть определенные трудности. В городах антенны часто стоят на крышах промышленных зданий, мостах и т.п., и подпитывать их с помощью дизель-генераторов невозможно.
Интересно, что "lifecell" ищет альтернативные методы питания. Компания начала использовать в тестовом режиме солнечные панели.
- Следовательно, по результатам испытания будет разработан план на случай отключений энергоснабжения.
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А если отсутствует связь: что делать
В период, когда отсутствует связь, все телекоммуникационные компании советуют украинцам воспользоваться национальным роумингом:
- необходимо активировать в настройках смартфона опцию автоматического поиска сети.
- если не удалось подключиться автоматически, попробуйте выбрать другую сеть вручную.
- На Android это можно сделать следующим образом: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.
- найдите и выберите доступную сеть;
- если зарегистрироваться не удалось, попробуйте снова или выбрать другую сеть;
- проверьте возможность исходящего вызова, SMS.