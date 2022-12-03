Чи вдасться додзвонитися рідним

Через те, що користувачі починають все більше користуватися мобільним інтернетом під час відключення світла, мережа мобільних операторів навантажується. Відповідно, зникає і зв'язок.

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Проте на випадок повного відключення світла мобільні станції починають живитися від батарей та генераторів. Це в середньому забезпечує роботу на 4 – 5 годин.

Мобільні оператори та їхня робота у блекаут

У "Київстарі" пояснили, що всі їхні структурні компоненти мережі, що мають ключове значення для функціонування зв'язку, вже обладнані дизель-генераторами. Але, на жаль, лише в обмеженій кількості.

Для того, щоб акумуляторні станції зарядилися повністю, потрібно мінімум 24 години безперебійного електропостачання. В умовах блекауту це неможливо.

Встановлені генератори можуть покращити ситуацію, але з ними є певні труднощі. В містах антени часто стоять на дахах промислових будівель, мостах тощо, і підживлювати їх за допомогою дизель-генераторів неможливо.

Цікаво, що "lifecell" шукає альтернативні методи живлення. Компанія розпочала використовувати у тестовому режимі сонячні панелі.

Відтак, за результатами випробування буде розроблений план на випадок відключень енергопостачання.

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А якщо відсутній зв'язок: що робити

На період, коли відсутній зв'язок, усі телекомунікаційні компанії радять українцям скористатись національним роумінгом:

необхідно активувати в налаштуваннях смартфона опцію автоматичного пошуку мережі.

якщо не вийшло підключитися автоматично, спробуйте вибрати іншу мережу вручну.

На Android це можна зробити наступним чином: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

знайдіть й виберіть доступну мережу;

якщо зареєструватися не вдалось, спробуйте ще раз або вибрати іншу мережу;

перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.

Важливо, раз на день вручну повертатися до мережі свого оператора.