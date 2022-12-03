Чи вдасться додзвонитися рідним
Через те, що користувачі починають все більше користуватися мобільним інтернетом під час відключення світла, мережа мобільних операторів навантажується. Відповідно, зникає і зв'язок.
До теми Робота у темряві: чи працюватимуть супермаркети під час блекауту
Мобільні оператори та їхня робота у блекаут
У "Київстарі" пояснили, що всі їхні структурні компоненти мережі, що мають ключове значення для функціонування зв'язку, вже обладнані дизель-генераторами. Але, на жаль, лише в обмеженій кількості.
- Для того, щоб акумуляторні станції зарядилися повністю, потрібно мінімум 24 години безперебійного електропостачання. В умовах блекауту це неможливо.
- Встановлені генератори можуть покращити ситуацію, але з ними є певні труднощі. В містах антени часто стоять на дахах промислових будівель, мостах тощо, і підживлювати їх за допомогою дизель-генераторів неможливо.
Цікаво, що "lifecell" шукає альтернативні методи живлення. Компанія розпочала використовувати у тестовому режимі сонячні панелі.
- Відтак, за результатами випробування буде розроблений план на випадок відключень енергопостачання.
Читайте також Гривня зміцніє, яйця можуть подешевшати, а відключення світла триватимуть: прогнози у грудні
А якщо відсутній зв'язок: що робити
На період, коли відсутній зв'язок, усі телекомунікаційні компанії радять українцям скористатись національним роумінгом:
- необхідно активувати в налаштуваннях смартфона опцію автоматичного пошуку мережі.
- якщо не вийшло підключитися автоматично, спробуйте вибрати іншу мережу вручну.
- На Android це можна зробити наступним чином: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.
- знайдіть й виберіть доступну мережу;
- якщо зареєструватися не вдалось, спробуйте ще раз або вибрати іншу мережу;
- перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.