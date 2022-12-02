Що буде з бізнесом у блекаут
Борис Кушнірук, економічний експерт, у коментарі 24 каналу, розповів, що для бізнесу буде складним період, коли відключення світла триватимуть довго. Адже навіть виробництво дизель-генераторами електроенергії – це дороге задоволення.
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Відтак, магазини стикнуться з тим, що оплата онлайн буде неможлива. Дехто навіть через відсутність світла, буде змушений зачинитися. Все поки дуже індивідуально.
Як готуються супермаркети
Чимало малих магазинів та супермаркетів вже закуповують генератори та пальне, аби продовжувати стабільно працювати.
- Мережа супермаркетів "АТБ" замовила 721 дизель-генераторну станцію для роботи. Крім того, вони мають про запас 18 пересувних генераторів, які за потреби курсуватимуть між торговельними точками. Всього в "АТБ" понад тисяча магазинів по Україні.
- Український інтернет-магазин та маркетплейс Rozetka теж готується. За словами співвласника компанії Владислава Чечоткіна вже обладнано понад 100 магазинів генераторами та старлінками.
- Торговельна мережа продовольчих супермаркетів "Сільпо" повідомила, що 50 магазинів із 300 забезпечені генераторами. Плюс, компанія замовила ще додаткові генератори.
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Додаткові генератори для України
- Декілька днів тому стало відомо, що ЄС надішле Україні додаткові 40 генераторів. Про це заявив у своєму твітері головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
- Це буде зроблено для того, щоб допомогти підтримувати нормальне життя за тривалої відсутності електропостачання.
- Допоможе нам і Литва у відновленні енергопостачання. Балтійська країна передасть додаткову допомогу для подолання енергетичної кризи. Вона вже надала допомогу у розмірі 3 мільйони євро, а найближчим часом – ще 2 мільйони євро.
- Загалом, станом на листопад, в Україну завезли 136 тисяч одиниць різного типу генераторів на суму майже 88 мільйонів доларів.