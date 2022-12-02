Работа в темноте: будут ли работать супермаркеты во время блэкаута
2 декабря 2022 , 11:10Читати новину українською
Массовые обстрелы энергосистемы Украины внесли свои коррективы в работу. Многие малые предприятия, магазины и супермаркеты пытаются привыкнуть к работе в темноте. Как это им удается, читайте в тексте.
Что будет с бизнесом в блэкаут
Борис Кушнирук, экономический эксперт, в комментарии 24 каналу, рассказал, что для бизнеса будет сложным период, когда отключение света будет длиться долго. Ведь даже производство дизель-генераторами электроэнергии – это дорогое удовольствие.
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Следовательно, магазины столкнутся с тем, что оплата онлайн будет невозможна. Некоторые даже из-за отсутствия света будут вынуждены закрыться. Всё пока очень индивидуально.
Как готовятся супермаркеты
Многие магазины и супермаркеты уже закупают генераторы и горючее, чтобы продолжать стабильно работать.
- Сеть супермаркетов "АТБ" заказала 721 дизель-генераторную станцию для работы. Кроме того, они имеют запас 18 передвижных генераторов, которые при необходимости будут курсировать между торговыми точками. Всего в "АТБ" более тысячи магазинов по Украине.
- Украинский интернет магазин и маркетплейс Rozetka тоже готовится. По словам совладельца компании Владислава Чечоткина, уже оборудовано более 100 магазинов генераторами и старлинками.
- Торговая сеть продовольственных супермаркетов "Сільпо" сообщила, что 50 магазинов из 300 снабжены генераторами. Плюс компания заказала еще дополнительные генераторы.
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Дополнительные генераторы для Украины.
- Несколько дней назад стало известно, что ЕС направит Украине дополнительные 40 генераторов. Об этом заявил в своем твиттере главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
- Это будет сделано для того, чтобы помочь поддерживать нормальную жизнь при длительном отсутствии электроснабжения.
- Поможет нам и Литва в возобновлении энергоснабжения. Балтийская страна предоставит дополнительную помощь для преодоления энергетического кризиса. Она уже оказала помощь в размере 3 миллионов евро, а в ближайшее время – еще 2 миллиона евро.
- В общей сложности, по состоянию на ноябрь, в Украину завезли 136 тысяч единиц разного типа генераторов на сумму почти 88 миллионов долларов.