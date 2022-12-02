Работа в темноте: будут ли работать супермаркеты во время блэкаута

Массовые обстрелы энергосистемы Украины внесли свои коррективы в работу. Многие малые предприятия, магазины и супермаркеты пытаются привыкнуть к работе в темноте. Как это им удается, читайте в тексте.

Что будет с бизнесом в блэкаут

Борис Кушнирук, экономический эксперт, в комментарии 24 каналу, рассказал, что для бизнеса будет сложным период, когда отключение света будет длиться долго. Ведь даже производство дизель-генераторами электроэнергии – это дорогое удовольствие.

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Борис Кушнирук Экономический эксперт Следовательно, магазины столкнутся с тем, что оплата онлайн будет невозможна. Некоторые даже из-за отсутствия света будут вынуждены закрыться. Всё пока очень индивидуально.

Как готовятся супермаркеты

Многие магазины и супермаркеты уже закупают генераторы и горючее, чтобы продолжать стабильно работать.

Сеть супермаркетов "АТБ" заказала 721 дизель-генераторную станцию для работы. Кроме того, они имеют запас 18 передвижных генераторов, которые при необходимости будут курсировать между торговыми точками. Всего в "АТБ" более тысячи магазинов по Украине.

заказала 721 дизель-генераторную станцию для работы. Кроме того, они имеют запас 18 передвижных генераторов, которые при необходимости будут курсировать между торговыми точками. Всего в "АТБ" более тысячи магазинов по Украине. Украинский интернет магазин и маркетплейс Rozetka тоже готовится. По словам совладельца компании Владислава Чечоткина, уже оборудовано более 100 магазинов генераторами и старлинками.

тоже готовится. По словам совладельца компании Владислава Чечоткина, уже оборудовано более 100 магазинов генераторами и старлинками. Торговая сеть продовольственных супермаркетов "Сільпо" сообщила, что 50 магазинов из 300 снабжены генераторами. Плюс компания заказала еще дополнительные генераторы.

Однако во время возможного блэкаута количество работающих магазинов все же снизится. Поэтому увеличатся очереди на кассах в супермаркетах, где работа будет продолжаться.продуктов ведь хватит всем.

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Дополнительные генераторы для Украины.