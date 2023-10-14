Мы сделали практически все от нас зависящее: Минэнерго о возможных блэкаутах

В Украине готовятся к возможным блэкаутам, связанным с атаками России по объектам энергетической инфраструктуры. В Минэнерго рассказали, как готовятся к возможным отключениям света.

В эфире телемарафона заместитель министра энергетики Светлана Гринчук пролила свет на это. Она отметила, что Минэнерго готовится к возможным блекаутам, а также отрабатывает разные сценарии.

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Минэнерго делает все, чтобы избежать блекаутов

По словам Гринчук, в ведомстве отрабатывают разные варианты. Речь как о самых оптимистичных, так и пессимистических. В то же время отмечает, что сделали практически все, что от них зависело.

Понимаем, что враг не перестанет атаковать, и от того, насколько точны будут его атаки и насколько сильными будут поражения, будет зависеть и то, будем ли мы с блекаутами или нет. Но мы имеем колоссальный опыт, пройдя прошлую зиму,

– отметила она.

Она отметила, что Минэнергетики готовы по всем направлениям, а также понимают, как поступать. В то же время, постараются сделать отключения максимально короткими, если они из-за обстрелов россиян будут.

Накануне Владимир Зеленский выразился о предстоящих атаках России по украинской энергетике. По его словам, удары могут быть значительно масштабнее.

Удары по энергетике будут более масштабными

Об этом глава государства подчеркнул во время обращения к лидерам стран сообщества Joint Expeditionary Force. Он подчеркнул необходимость сконцентрировать внимание на гибридных террористических угрозах от России в преддверии зимы.

Президент добавил, что Кремль снова может прибегнуть к тактике террора, начатой в прошлом году. Тогда враг бил по энергетическим объектам нашего государства. Впрочем, в этом году такая тактика может быть более масштабной.

Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям России. Мы должны выдержать это сражение,

– подчеркнул Президент Украины.

Он подчеркнул, что ключевым фактором в победе над русскими захватчиками является противовоздушная оборона. Она должна стать на защиту украинских населенных пунктов, объектов энергетической инфраструктуры и экспортных коридоров в Черном море.