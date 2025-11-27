Худший сценарий, который планирует Россия: готова ли Украина к возможным планам Кремля

Украинские энергетики подготовлены к худшему развитию событий относительно света. Речь идет о блэкауте, к которому могут привести российские атаки.

Какой худший сценарий планирует Россия относительно света в Украине?

Подобный сценарий уже был осенью 2022 года, рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, пишет 24 Канал со ссылкой на телемарафон "Единые новости".

Читайте также Россияне лупят каждые три дня: в Харькове обостряется ситуация с энергоснабжением

Виталий Зайченко Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Худший сценарий мы уже проходили и знаем, что это такое. Цель агрессора – полностью обесточить энергосистему, довести ее до блэкаута. Это было в 2022 году, но тогда мы справились достаточно быстро, хотя, конечно, никто не готовился к тому, что нас будут так массированно атаковать.

Сейчас цель России такая же – оставить Украину без света и воды. Но в этом году есть большая подготовка. Как Укрэнерго, так и электростанций.

Есть инженерная защита, есть ПВО и отработаны специальные действия персонала, чтобы превентивно предотвратить потерю устойчивости энергосистемы и сохранить прежде всего ее, а потом уже заживить потребителей,

– сказал Зайченко.

Он также объяснил, почему в последнее время уменьшились отключений электроэнергии. Это обусловлено достаточно высокими темпами восстановления и наличием необходимого резервного оборудования.

То, что отключений сейчас стало меньше, это не чудо, а самоотверженная работа энергетиков,

– заявил глава Укрэнерго.

Заметьте! Виталий Зайченко отметил: это самоотверженная работа энергетиков. В частности очень большим плюсом является много оборудования на складах, что позволяет быстро устранять повреждения. Это оборудование накоплено благодаря партнерам Украины.

Выключают ли свет из-за экспорта?

В сети есть информация, что отключения света в Украине связаны с экспортом. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

На самом деле это не так. В Минэнерго сообщили, что Украина НЕ экспортирует электроэнергию. Вся доступная генерация в стране сейчас направляется исключительно на покрытие внутреннего потребления,

– говорится в сообщении.

Важно! То, что выдают за якобы экспорт, на самом деле являются техническими перетоками между странами в пределах объединенной европейской энергосистемы, а не торговлей электроэнергией.

Что говорят эксперты относительно блэкаутов?