Найгірший сценарій, який планує Росія: чи готова Україна до можливих планів Кремля

Українські енергетики підготовлені до найгіршого розвитку подій щодо світла. Йдеться про блекаут, до якого можуть призвести російські атаки.

Який найгірший сценарій планує Росія щодо світла в Україні?

Подібний сценарій вже був восени 2022 року, розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, пише 24 Канал з посиланням на телемарафон "Єдині новини".

Віталій Зайченко Голова правління НЕК "Укренерго" Найгірший сценарій ми вже проходили і знаємо, що це таке. Мета агресора – повністю знеструмити енергосистему, довести її до блекауту. Це було в 2022 році, але тоді ми впоралися досить швидко, хоча, звичайно, ніхто не готувався до того, що нас будуть так масовано атакувати.

Наразі мета Росії така сама – залишити Україну без світла та води. Але цьогоріч є більша підготовка. Як Укренерго, так й електростанцій.

Є інженерний захист, є ППО і відпрацьовані спеціальні дії персоналу, щоб превентивно запобігти втраті стійкості енергосистеми й зберегти насамперед її, а потім вже заживити споживачів,

– сказав Зайченко.

Він також пояснив, чому останнім часом зменшилися відключень електроенергії. Це зумовлено достатньо високими темпами відновлення та наявністю необхідного резервного обладнання.

Те, що відключень зараз стало менше, це не диво, а самовіддана робота енергетиків,

– заявив глава Укренерго.

Зауважте! Віталій Зайченко наголосив: це самовіддана робота енергетиків. Зокрема дуже великим плюсом є багато обладнання на складах, що дозволяє швидко усувати пошкодження. Це обладнання накопичено завдяки партнерам України.

Чи вимикають світло через експорт?

У мережі є інформація, що відключення світла в Україні пов'язані з експортом. Про це пише Центр протидії дезінформації.

Насправді це не так. У Міненерго повідомили, що Україна НЕ експортує електроенергію. Уся доступна генерація в країні зараз спрямовується виключно на покриття внутрішнього споживання,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Те, що видають за нібито експорт, насправді є технічними перетоками між країнами в межах об’єднаної європейської енергосистеми, а не торгівлею електроенергією.

Що кажуть експерти щодо блекаутів?