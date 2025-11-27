Уменьшатся ли ограничения света в Украине?
В частности это возможно благодаря работе энергетиков, передает 24 Канал со ссылкой на председателя Правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире телемарафона "Единые новости".
Как рассказал Зайченко, сразу после отбоя воздушной тревоги происходит выявление повреждений, собирается материалы механизма и идет восстановление поврежденного оборудования.
Именно поэтому сейчас есть возможность запитать больше потребителей. И с каждым днем эта возможность растет.
Также глава Укрэнерго отметил: очень большой плюс – это то, что накоплено с помощью партнеров, в частности есть много оборудования на складах, что позволяет устранять повреждения.
Важно! Виталий Зайченко заявил: если с сегодняшнего дня ударов по энергосистеме не будет, то энергетики достаточно быстро "справятся со своей задачей, и свет будет". Однако условия не идеальные, война продолжается, но Укрэнерго все равно пытается сделать так, чтобы света было как можно больше.
Почему графики отключений света меняются в течение суток?
Напомним, что графики отключений света могут также меняться и в течение дня. Причины сообщили в ДТЭК.
Оператор системы передачи следит за балансом между потреблением электроэнергии, уровнем генерации и возможностью ее передавать. И для поддержания этого баланса принимает соответствующие решения,
– говорится в сообщении.
Есть несколько факторов, влияющих на ситуацию в энергосистеме:
- погода;
- утренние и вечерние пики нагрузки;
- системные аварии;
- повреждения энергообъектов в результате обстрелов.
Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме, особенно после массированных атак, меняется динамично, что требует от Укрэнерго действовать оперативно.
Возможен ли в Украине блэкаут?
Украина была близка к тотальному блэкауту в ноябре 2022 года. Но даже с технической точки зрения назвать эти обстоятельства блэкаутом нельзя.
Угроза блэкаута в Украине есть всегда с того момента, как россияне начали обстреливать энергетику.