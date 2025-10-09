Правительство одобрило план прохождения зимы: как будут действовать во время блэкаутов
- Правительство Украины утвердило план, включающий защиту энергообъектов и работу антикризисных штабов для предотвращения блэкаутов.
- Самая большая угроза блэкаута существует в зонах вблизи линии соприкосновения и границы с Россией, в частности в Сумской и Черниговской областях.
Впоследствии в Украине начнется отопительный сезон. Чтобы избежать хаоса во время длительных отключений света, Кабмин разработал план.
Какой план правительства на зиму?
Правительство утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
По ее словам, план предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. Поэтому в областях постоянно будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов.
Это поможет слаженно действовать для предупреждения и быстрой ликвидации последствий обстрелов россиян.
Каким областям больше всего угрожает блэкаут?
Под наибольшей угрозой находится примерно 100 – 120 километров вокруг линии соприкосновения и границы с Россией, сообщает 24 Канал.
Враг сейчас ежедневно наносит удары в этой зоне. Во многих регионах ситуация крайне сложная. В частности, оккупанты постоянно бьют по Сумской и Черниговской областях. Там достаточно сложно восстанавливать электроснабжение.
Россияне часто наносят удары по аварийным бригадам, осуществляющих восстановление. Высокие риски работы энергетиков на объектах. К сожалению, не может ничего помочь, кроме наращивания мощности ПВО. С другой стороны, в этих регионах недостаточно отработаны фортификации, подстанции. Видно, что защита практически отсутствует,
– подчеркнул эксперт.
В целом состояние энергетики в Украине сейчас значительно лучше, чем год – два года назад. Было восстановлено достаточно существенные мощности генерации, построено достаточно много фортификаций.
Что известно о защите энергосистемы в Украине?
В Украине предусмотрели парки резервных аккумуляторов для поддержки электросетей для предотвращения блэкаута. Они могут давать питание почти 600 тысячам домохозяйств в течение двух часов. Они расположены в Киевской и Днепропетровской областях.
Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, что Россия изменила тактику атак. Теперь ее целью стали новые объекты энергетики в прифронтовых регионах. В результате атак наблюдается обесточивание и введение графиков почасовых отключений в городах, таких как Чернигов, Славутич, Шостка, Нежин и Кривой Рог.
Отключение света зимой будут зависеть от частоты вражеских атак на энергетику Украины и скорости ее восстановления. Украина ведет переговоры с партнерами для уменьшения атак на энергетику путем ограничения поставок критических компонентов в Россию.