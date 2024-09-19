Зимний вызов: грозит ли украинцам массовые отключения света

Украина уже пережили одну зиму с массовыми ракетными обстрелами энергосистемы и экстренными отключениями света по всем областям. Однако этой осенью и зимой враг может снова атаковать объекты генерации, тем самым вызывая новые ограничения в свете для потребителей. Речь идет даже о том, что без электроэнергии, возможно, придется проводить половину дня.

Будет ли в Украине дефицит электроэнергии

Эксперт по энергетическим вопросам Святослав Павлюк в разговоре с 24 Каналом объяснил, что общая электрическая мощность, которой Украина пользовалась в прошлом году, составляла 18 гигаватт.

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В то же время по состоянию на июль 2024 года, после ударов россиян по энергосистеме, в стране осталось мощностей около 10 гигаватт.

Святослав Павлюк Исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Часть дефицита мощностей восстановят, однако есть часть, которая не подлежит восстановлению. И это означает, что зимой будет дефицит электроэнергии. Во всех возможных вариантах Украина не имеет профицита.

Заметьте! Единственный вариант, когда Украина может избежать дефицита зимой, это возвращение оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Впрочем, на сегодня такой сценарий близок к нулю.

Согласно отчетом ПРООН, до начала полномасштабного вторжения России в Украине было доступно 37 гигаватт мощностей.

После февраля 2022 года 19 гигаватт было уничтожено, повреждено или оккупировано.

В то же время энергетический эксперт Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом рассказал, что любые прогнозы на грядущую зиму будут спекулятивными. Есть немало факторов, которые будут влиять на состояние энергетической ситуации, – это новые атаки россиян, погодные условия, уровень противовоздушной обороны и управления энергетическим комплексом.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Единственное, что могу сказать, то это то, что у нас есть возможность сохранить целостность энергетической системы. И этой зимой это будет основной задачей.

Сколько могут длиться отключения света

По словам Павлюка, украинцам стоит готовиться к тому, что зимой будут происходить отключения электроэнергии по всем областям. А оптимистическим сценарием называет отсутствие новых атак врага.

В то же время временной промежуток отключений света будет зависеть от температуры зимой. Ведь чем температура ниже, тем потребление больше.

Я думаю, что до декабря отключения будут более-менее стабильными, не длинными, а вот в январе – феврале отключения могут быть довольно существенными. Это даже может быть до половины времени (12 часов – 24 Канал),

– говорит Святослав Павлюк.

Продолжительность будет зависеть и от того, какие станции энергетики смогут "поднять" после атак и какие из этих станций украинские ПВО смогут защитить.

Какие главные цели россиян

Эксперт Павлюк не исключает того, что россияне могут бить по распределительным станциям Энергоатома. А в таком случае последствия для Украины будут значительно существеннее.

Напоминаем! Весной россияне начали атаковать системы генерации Украины, а затем атаковали системы передачи электроэнергии.

Дефицит электроэнергии может быть неравномерным, ведь генерирующие мощности остались на Правобережье Украины. А немалое количество потребления – на Левобережье, ведь там не осталось рабочих станций. Города, которые на левом берегу, абсолютно зависимы от систем передачи электроэнергии,

– говорит господин Святослав.

Заметьте! На ситуацию с будущими обстрелами энергосистемы Украины может повлиять операция СБУ и Сил обороны по российским складам – это события в Тверской области России, по состоянию на 18 сентября, где был ликвидирован склад с "Искандерами", "Точками-У" и КАБАми.

Омельченко также добавляет, что основные генерирующие мощности на сегодня сосредоточены на Правобережье. В то же время жители Левобережья могут больше страдать от отключения электроэнергии, если враг снова будет атаковать системы передачи.

Во время таких атак временно прерывается передача электроэнергии с электростанций, которые расположены на части территории Украины на правом берегу, к потребителям, что на левом берегу,

– говорит господин Владимир.

Защищена ли энергосистема Украины

Кроме того, по словам Омельченко, на сегодня для защиты систем передачи электроэнергии "Укрэнерго" было сделано немало работ. Речь идет о защите где-то 70% – 80% энергетических объектов. В то же время по защите самих электростанций – информация отсутствует.

Сейчас нужно особое внимание уделить подстанциям, которые работают на выдачу мощности с атомных электростанций. Сейчас известно, что есть договоренность о пребывании представителей МАГАТЭ на них,

– резюмирует эксперт.

Омельченко отметил, что сейчас из плана по построению 1 гигаватта электроэнергии, который был озвучен еще летом президентом Владимиром Зеленским, выполнено построение около 100 мегаватт электроэнергии. В частности, 60 мегаватт – это государственные компании, а 40 – это частные. До конца этого года, вероятно, удастся построить до 300 мегаватт.

Интересно! Во время выступления в Верховной Раде министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на сегодня уже установлены сотни мегаватт. В то же время профинансировано оборудования где-то около 600 мегаватт, одна часть из которых уже в Украине, а другая часть – в пути. Зато бывший глава "Укрэнерго", Владимир Кудрицкий, отметил в интервью, что из анонсированного "гигавата Зеленского" в Украине построено лишь около 60 мегаватт.