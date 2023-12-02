"Украина воюет и защищает нас всех": европейские депутаты против блокады границы

Польские перевозчики уже около месяца блокируют пропускные пункты на польско-украинской границе. Это наносит немалый ущерб экономике страны, которая одновременно защищается от страны-агрессора России. Евродепутаты осуждают блокаду и пытаются решить этот вопрос в пользу Украины.

Европа против блокады

Как рассказал в комментарии корреспондентке 24 Канала в Брюсселе евродепутат Бергур Лёкке Расмуссен, ситуация на границе достаточно неустойчивая. Он отмечает, что польские водители имеют право выражать свое недовольство на рынке труда, но несмотря на все жизненно необходимо, чтобы экстренная помощь и различные товары могли въезжать и выезжать из Украины, охваченной войной.

Читайте также Уже есть проблемы с горючим: у Минагрополитики объяснили почему возникла проблема поставок

Бергур Лёкке Расмуссен Евродепутат от комитета транспорта и туризма Европарламента Я очень надеюсь, что ситуация будет решена как можно быстрее, и призываю все соответствующие стороны принять необходимые меры для этого.

Депутат уже поднял этот вопрос на уровне Евросоюза, спросив, какие шаги Еврокомиссия намерена принять для решения ситуации и поддержки эффективного управления границами и транспортировки товаров в и из Украины.

Для меня очень важно иметь срочный диалог на высоком уровне, чтобы избежать негативных гуманитарных и экономических последствий,

– добавил Расмуссен.

Кроме того, евродепутат Андриус Кюбилюс, сообщает 24 Канал, не поддерживает никаких протестов на украинское зерно или грузовики. Особенно когда это делают страны Центральной Европы. Он рассказывает, что недавно они сами страдали от подобных протестов фермеров или перевозчиков в "старой Европе".

Андриус Кюбилюс Евродепутат Украина воюет и защищает всех нас. Она нуждается в нашей полной поддержке, в том числе для ее бизнеса.

Как страдает украинская экономика

По подсчетам Европейской Бизнес Ассоциации, один день блокады наносит ущерб одной украинской компании на 1 миллион гривен, а по данным Федерации работодателей, Украина в целом теряет 400 миллионов евро ежедневно.

Обратите внимание, в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины отмечают, что экспорт производимой продукции и будущие контракты и бюджет страны в 2024 году под угрозой.

А по словам председателя Совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника, последствиями от блокады уже является нарушение контрактов по срокам поставки и большая себестоимость.

В комментарии 24 Каналу Денис Марчук из Всеукраинского аграрного совета рассказывает, что блокада на границе может привести к дефициту импортируемых товаров в Украине – начиная от лампочек и заканчивая продуктовой группой.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Впрочем, это не приведет к дефициту, потому что мы внутри страны производим достаточное количество молочной продукции. Я думаю, что произойдут, конечно, какие-то недостатки, но мы можем их заменить.

Больше всего могут пострадать аграрии

В то же время, забастовка может стать для украинских аграриев существенной проблемой. Все потому, что ноябрь и декабрь – это месяцы, когда из страны больше вывозят продукции. А из-за блокады Украина может недополучить валютную выручку.

В целом все, что у нас сейчас там стоит по экспорту, это очень большие объемы. А учитывая, что большая доля это аграрный бизнес, мы понимаем, что это большие недополучения,

– объясняет Денис Марчук.

На сегодня 4 пропускных пункта на границе между Украиной и Польшей заблокированы. Это негативно влияет на работу бизнеса, ведь грузовики с товарами задерживаются на несколько недель. По словам Марчука, это может спровоцировать кризис, который коснется непосредственно товаропроизводителей.

Блокада на польской границе: что известно

Сегодня польские митингующие продолжают блокировать 4 направления границы с Польшей: "Шегини – Медика", "Дорогуск – Ягодин", "Гребенное – Рава-Русская" и "Корчова – Краковец".

Как сообщил спикер Пограничной службы Украины Андрей Демченко, движение на пункте пропуска "Шегини — Медика" блокируется круглосуточно, а на пропуске "Ягодин" пропускают всего 120 — 130 машин.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич отметил, что в зависимости от пункта пропуска на границе с Польшей сейчас застряло от 500 до 2000 грузовиков.

29 ноября польские власти провели встречу с протестующими и заявили о договоренностях с перевозчиками. Польский министр инфраструктуры обратился в Еврокомиссию с просьбой назначить комитет, который проверит действие соглашения между Украиной и ЕС, согласно которому была приостановлена обязанность получения разрешений.

Впрочем, блокада пока не будет прекращаться, но протестующие сообщили, что не будут блокировать еще два пункта пропуска, которые планировались перекрыть.

До блокады в сутки на границе проходило 1 200 — 1 300 машин.