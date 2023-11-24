Без лампочек и молока: повлияет ли блокада польской границы на продуктовый рынок Украины

Уже достаточно долго продолжается блокада движения на польско-украинской границе, которая не может не влиять на нашу экономику. В частности, это может повлиять на наличие определенных продуктов в магазинах.

Как блокада повлияет на продуктовый рынок Украины

Если на границе будет задержка импорта определенных продуктов, это может вызвать небольшой дефицит, объяснил для 24 Канала заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. В частности, речь идет о лампочках и некоторых продуктах.

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Больше Польша экспортирует на украинские рынки именно молочную продукцию.

Международные партнеры Украины в Европе планировали реализовать свою продукцию перед новогодними праздниками.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Впрочем, это не приведет к дефициту, потому что мы внутри страны производим достаточное количество молочной продукции. Я думаю, что произойдут, конечно, какие-то недостатки, но мы можем их заменить.

С этим мнением согласился Михаил Непран, который объяснил, что около 80% всех продуктов на полках украинских магазинов – отечественного производства.

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Без грузовиков, которые везут продукты питания, мы сможем точно прожить. Речь идет о цитрусовых, морепродуктах, рыбе, импортных винах, или, скажем, хамоне, или креветках. Конечно, приятно их есть, но это не критично, если даже и будут какие-то перебои.

Как изменились цены на продукты осенью

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко рассказал для 24 Канала, что в октябре цены на продукты выросли. В частности, выросли цены на:

овощи – на 14%;

яйца – 10,1%;

сливочное масло – 2,9%;

детские смеси – 2,5%;

сметану жирностью до 15% – 2,2%;

молоко – 2,1%.

сыры, которые считаются мягкими – 1,9%;

сало – 1,6%;

говядину – 1,4%.

Юрий Лупенко Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Что касается общего удорожания овощей на фоне продолжения падения цен на продукцию "борщового набора", то оно произошло скорее всего за счет поступления овощей закрытого грунта.

К слову, несмотря на всеобщее удорожание, стоимость некоторых продуктов снизилась. К ним относятся: