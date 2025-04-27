Пенсионерам могут заблокировать банковские карты и счета

В условиях военного положения украинцы, в частности пенсионеры, могут столкнуться с проблемой блокировки своих банковских карт и счетов. Из-за чего возникает такая ситуация и как ее избежать, читайте дальше.

За что могут заблокировать пенсионную карту

Счета украинцев, в частности карты, на которые поступают пенсии, субсидии и другие социальные выплаты, могут быть заблокированы из-за долгов за коммунальные услуги, передает 24 Канал со ссылкой на "Telegraf".

Читайте также Украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: какая сумма помощи предусматривается

Исполнительная служба имеет право накладывать арест на счета должников, в том числе на те, на которые поступает пенсия. Закон не запрещает таких действий, даже во время военного положения.

Важно! Юристы советуют не игнорировать уведомления от исполнительной службы и оперативно реагировать, чтобы избежать финансовых трудностей.

Как пенсионеру разблокировать счета

Есть несколько вариантов, как пенсионер может разблокировать свой счет, в частности:

Разблокировка через подтверждение назначения карты. Пенсионер может получить справки из банка и Пенсионного фонда, подтверждающие использование счета исключительно для пенсии. С этими документами нужно обратиться к исполнителю с заявлением о снятии ареста.

Пенсионер может получить справки из банка и Пенсионного фонда, подтверждающие использование счета исключительно для пенсии. С этими документами нужно обратиться к исполнителю с заявлением о снятии ареста. Урегулирование задолженности. Пенсионер может обратиться к поставщикам коммунальных услуг для реструктуризации или погашения долга. После этого можно подать заявление в Пенсионный фонд для оформления субсидии, если возникли финансовые трудности.

Важно! Блокировка счета не приводит к автоматическому списанию пенсии. Средства сохраняются, но доступ к ним ограничен до решения вопроса.