"Боевые" выплаты: кто из военных может получить 50 000 гривен за службу

На период действия военного положения военные могут получить единовременное денежное вознаграждение от 30 000 до 100 000 гривен. Размер выплат зависит от задач, которые выполняют защитники.

Какие бывают денежные вознаграждения для военных

Кроме зарплат некоторые военнослужащие могут получать "боевые" выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Размер выплаты отличается:

100 000 гривен получают военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовых позициях, на оккупированной территории, или между позициями Сил обороны и врага. Также это вознаграждение получают те, кто выполняет задачи по огневому поражению - это ракетчики, артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны;

получают военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовых позициях, на оккупированной территории, или между позициями Сил обороны и врага. Также это вознаграждение получают те, кто выполняет задачи по огневому поражению - это ракетчики, артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны; 50 000 гривен получают защитники, которые выполняют боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

получают защитники, которые выполняют боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 30 000 гривен получают военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам.

Условия для получения 50 000 гривен

Дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен выплачивают военнослужащим при одновременном соблюдении следующих условий:

Привлечение военнослужащих в состав ОВУ, а военнослужащих, занимающих должности в составе командования и штаба воинской части – к оперативному управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;

Выполнение ОВУ (командным пунктом воинской части) оперативного управления воинскими частями и подразделениями, ведущих боевые действия на линии соприкосновения;

Выполнение военнослужащими боевых задач в составе ОВУ (на командном пункте воинской части).

Когда могут не заплатить

Бывают случаи, когда "боевые" военнослужащим не выплачивают. Основания, когда дополнительное вознаграждение действительно на законных основаниях могут не начислить:

В случае самовольного оставления части, или дезертирства. В таком случае прекращаются абсолютно все выплаты;

В случае устранения или отстранения от выполнения служебных обязанностей, или должности;

В случае отказа выполнять боевые приказы (распоряжения). Выплата не начисляется за тот месяц, в котором осуществлено такое нарушение, объявлено приказом командира;

В случае употребления алкогольных напитков, или наркотических веществ;

В случае добровольной сдачи в плен, или умышленного причинения себе телесных повреждений.

Важно! Во всех остальных случаях, если вы имеете право на выплату дополнительного вознаграждения, но не получаете ее, стоит решать эти вопросы с командованием, или обращаться на горячую линию Минобороны.