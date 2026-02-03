Более триллиона: как гривна победила валюту на депозитах украинцев

За 2025 год украинцы существенно увеличили вложения в банках. Интересно, что среди сбережений преобладает гривна, а не международная валюта.

Сколько денег украинцы держат в банках?

О том, как за год изменились суммы сбережений украинцев, пишет Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

1 января 2026 года депозиты физических лиц в банках составили 1,6 триллиона гривен. Если сравнивать с прошлогодним показателем, по состоянию на 1 января 2025 года, сбережения были меньше на 225,5 миллиарда гривен.

Рост объема вкладов физических лиц – это ключевой индикатор доверия граждан и бизнеса к банковской системе. Даже в условиях полномасштабной войны депозитная база не только сохраняется, но и растет,

– говорит Ольга Билай директор-распорядитель Фонда.



Как менялся уровень сбережений украинцев в банках / Инфографика ФГВФЛ

Интересно, что вложения в национальной валюте, то есть в гривнах, составили 66,3% от общих. Простыми словами – это более 1 триллиона гривен с увеличением за год на 173,8 миллиарда гривен.

Важно! Такой показатель демонстрирует уверенность людей в банковской системе и одновременно является признаком привлекательных условий/ставок.

По иностранной валюте, зафиксировано сбережений на 33,7%. Это 544,4 миллиарда гривен, что на 51,7 миллиарда больше, чем в 2025 году.

Почему увеличилось количество вложений от ФЛП?

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 января 2026 составляет лишь 3,2% от всех вкладчиков. В денежном эквиваленте доля достигает 12,5%.

По деньгам, речь идет о 201,8 миллиарда гривен, что больше почти на 33 миллиарда по сравнению с прошлым годом.

Для ФЛП это означает предсказуемость, защиту средств и возможность планировать деятельность, не выводя ресурсы из банковской системы,

– добавила Ольга Билай.

В то же время увеличение вложений от ФЛП подтверждает, что система гарантирования вкладов работает и для населения, и для бизнеса, а также является надежной.

Что надо успеть сделать ФЛП в феврале?

Как пишут Факты, для ФОПов февраль – важный месяц, чтобы ничего не пропустить.

Нужно подать отчетность для третьей группы и уплатить единый налог с военным сбором. Иначе, если опоздать, или забыть, – придется ко всему платить еще и штраф.

Что известно о депозитах в 2026 году и что будет с валютными вложениями?

В начале февраля депозитный сегмент будет возвращаться к своему обычному состоянию и родным процентам. Средняя доходность депозитов составляет 13 – 14,5% годовых.

В то же время известно, что на рынке валюты доллар начал ослабляться. По евро наоборот – курс максимально укрепляется. Несмотря на это НБУ удается контролировать ситуацию и сдерживать рост стоимости валюты в гривнах.