Более триллиона: как гривна победила валюту на депозитах украинцев
- По состоянию на 1 января 2026 года депозиты физических лиц в банках Украины составили 1,6 триллиона гривен.
- Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,2%, с денежным эквивалентом 201,8 миллиарда гривен.
За 2025 год украинцы существенно увеличили вложения в банках. Интересно, что среди сбережений преобладает гривна, а не международная валюта.
Сколько денег украинцы держат в банках?
О том, как за год изменились суммы сбережений украинцев, пишет Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
1 января 2026 года депозиты физических лиц в банках составили 1,6 триллиона гривен. Если сравнивать с прошлогодним показателем, по состоянию на 1 января 2025 года, сбережения были меньше на 225,5 миллиарда гривен.
Рост объема вкладов физических лиц – это ключевой индикатор доверия граждан и бизнеса к банковской системе. Даже в условиях полномасштабной войны депозитная база не только сохраняется, но и растет,
– говорит Ольга Билай директор-распорядитель Фонда.
Интересно, что вложения в национальной валюте, то есть в гривнах, составили 66,3% от общих. Простыми словами – это более 1 триллиона гривен с увеличением за год на 173,8 миллиарда гривен.
Важно! Такой показатель демонстрирует уверенность людей в банковской системе и одновременно является признаком привлекательных условий/ставок.
По иностранной валюте, зафиксировано сбережений на 33,7%. Это 544,4 миллиарда гривен, что на 51,7 миллиарда больше, чем в 2025 году.
Почему увеличилось количество вложений от ФЛП?
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 января 2026 составляет лишь 3,2% от всех вкладчиков. В денежном эквиваленте доля достигает 12,5%.
По деньгам, речь идет о 201,8 миллиарда гривен, что больше почти на 33 миллиарда по сравнению с прошлым годом.
Для ФЛП это означает предсказуемость, защиту средств и возможность планировать деятельность, не выводя ресурсы из банковской системы,
– добавила Ольга Билай.
В то же время увеличение вложений от ФЛП подтверждает, что система гарантирования вкладов работает и для населения, и для бизнеса, а также является надежной.
Что известно о депозитах в 2026 году и что будет с валютными вложениями?
В начале февраля депозитный сегмент будет возвращаться к своему обычному состоянию и родным процентам. Средняя доходность депозитов составляет 13 – 14,5% годовых.
В то же время известно, что на рынке валюты доллар начал ослабляться. По евро наоборот – курс максимально укрепляется. Несмотря на это НБУ удается контролировать ситуацию и сдерживать рост стоимости валюты в гривнах.