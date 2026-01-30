Какой будет ситуация в начале февраля?

Этот этап станет важным для потенциальных заемщиков, что планировали или планируют размещать часть своих доходов на депозитах. Подробнее объяснил 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.

Ставки остаются достаточно привлекательными: средняя доходность в зависимости от срока размещения средств уже несколько месяцев держится в пределах 13 – 14,5% годовых. В то же время максимальные предложения иногда достигают 16% годовых.

Граждане также имеют возможность размещать средства на относительно короткие сроки без существенного риска потери их покупательной способности. Имеющиеся сроки депозитов фактически означают выбор между временем и доходностью.

Банкир отметил, что это не "консервация" средств, которые нельзя забрать, не потеряв доход. Ожидается, что наибольший спрос (более 60%) придется на депозиты с максимальной доходностью, преимущественно на 6 – 9 месяцев и 1 год.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Курсовое "успокоение" на валютном рынке способно убрать лишние страхи граждан, намеренных сохранить средства от обесценивания. Ожидается, что на следующей неделе валютные изменения будут лишь точечными, ситуативными, а не системными. Новых курсовых рекордов не предвидится.

Низкий уровень инфляции также может подтолкнуть граждан действовать увереннее – "без оглядки и нерешительности". Когда цены почти не растут, появляется возможность получить умеренный пассивный доход: в зависимости от ставки и срока размещения средств чистая прибыль может составлять около 2 – 3%.

Банковская система в целом демонстрирует устойчивость и высокий уровень защищенности, банки работают почти без сбоев даже в условиях отключений электроэнергии.

Можно даже сказать, что именно банки стимулируют любой экономический рост, развивая кредитные и депозитные программы. Крепкие банки – это доверие граждан и, самое главное, доверие к гривне,

Итак, в течение первой декады февраля в депозитном сегменте любые существенные изменения маловероятны, а гривневые вклады остаются одним из наиболее выгодных механизмов сохранения и сбережения средств.

Напомним, 29 января впервые за полтора года Нацбанк снизил учетную ставку до 15%. Кроме того, он ухудшил прогнозы по инфляции, которая по итогам 2026 умеренно снизится до 7,5%.

Что будет с депозитами в 2026 году?