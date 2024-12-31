Болгария поможет Молдове пережить остановку транзита российского газа

Болгария отреагировала на энергетический кризис в Молдове и готова помочь после прекращения поставок российского газа с 1 января 2025 года. Около месяца назад страны подписали соглашение о сотрудничестве в условиях кризиса.

Болгария поддержит Молдову

Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов заявил, что страна поддерживает связь с министром энергетики Молдовы, которая полагается на помощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на болгарское медиа "Дневник".

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Мы готовы поддержать их, обеспечив доступ к СПГ, а также через государственного поставщика "Булгаргаз", как только они попросят о помощи,

– отметил Малинов.

По его словам, до 20 марта 2025 года есть возможность использования исключения для платежей за транзит газа через "Турецкий поток" через Болгарию.

Проблемы с поставками газа в Молдове

Москва обвинила Кишинев в нарушении условий договора, в частности, в непогашении долга. Молдова отрицает наличие задолженности за предыдущие поставки газа и обвиняет Россию в дестабилизации ситуации в стране, что было отвергнуто Россией.

Интересно! Газпром заявил, что остановит экспорт газа в Молдову с 1 января 2025 года в 05:00 по Гринвичу из-за неоплаченного долга Молдовы.

С 16 декабря в Молдове введено чрезвычайное положение в энергетической сфере сроком на 60 дней из-за риска прекращения поставок российского газа в непризнанное Приднестровье.

Обратите внимание! 19 декабря стало известно, что в непризнанном Приднестровье прекратили подачу газа в несколько государственных учреждений. Это решение было принято на фоне завершения транзита российского газа через Украину.