Коммунальщики предостерегают: кому начислят дополнительную плату за электроэнергию в июне
- Часть украинцев в июне может получить более высокие суммы в платежках за электроэнергию из-за несвоевременной подачи показателей счетчика.
- Тариф на электроэнергию останется 4,32 гривны за киловатт-час, но для владельцев двухзонных счетчиков будут действовать льготные условия в ночное время.
Уже в июне части украинцев придется заплатить за электроэнергию больше, чем обычно. Кто именно получит более высокие суммы в платежках и какие тарифы будут действовать, читайте далее.
Кто будет вынужден переплатить за свет в июне
В июне платежки за свет для некоторых украинцев могут вырасти. Все из-за того, что не все успевают вовремя подать показания счетчика, передает 24 Канал.
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В таком случае объемы потребленной электроэнергии будут определять по средним значениям, что может привести к существенному увеличению суммы в платежках. В соответствии с Кодексом коммерческого учета, среднесуточное потребление электроэнергии определяют на основе данных за аналогичный месяц прошлого года.
Когда надо подавать показания счетчикаПоказания счетчиков электроэнергии нужно передавать в определенный пятидневный период: от двух дней до завершения месяца и до третьего дня следующего. В частности, за май это можно сделать с 30 мая по 3 июня включительно.
Какой тариф на электроэнергию будет действовать в июне
Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется без изменений как минимум до октября. Кабмин принял решение продлить действие действующей цены – 4,32 гривны за киловатт-час.
Впрочем, для отдельных потребителей предусмотрено исключение. Украинцы, которые имеют двухзонные счетчики, могут экономить на оплате.
- В ночное время: с 23:00 до 7:00 для них действует льготный тариф в размере 2,16 гривны за киловатт.
- В дневное время: с 7:00 до 23:00 – действует стандартная цена.