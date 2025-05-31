Коммунальщики предостерегают: кому начислят дополнительную плату за электроэнергию в июне

Уже в июне части украинцев придется заплатить за электроэнергию больше, чем обычно. Кто именно получит более высокие суммы в платежках и какие тарифы будут действовать, читайте далее.

Кто будет вынужден переплатить за свет в июне

В июне платежки за свет для некоторых украинцев могут вырасти. Все из-за того, что не все успевают вовремя подать показания счетчика, передает 24 Канал.

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В таком случае объемы потребленной электроэнергии будут определять по средним значениям, что может привести к существенному увеличению суммы в платежках. В соответствии с Кодексом коммерческого учета, среднесуточное потребление электроэнергии определяют на основе данных за аналогичный месяц прошлого года.

Когда надо подавать показания счетчика Показания Показания счетчиков электроэнергии нужно передавать в определенный пятидневный период: от двух дней до завершения месяца и до третьего дня следующего. В частности, за май это можно сделать с 30 мая по 3 июня включительно.

Какой тариф на электроэнергию будет действовать в июне

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется без изменений как минимум до октября. Кабмин принял решение продлить действие действующей цены – 4,32 гривны за киловатт-час.

Впрочем, для отдельных потребителей предусмотрено исключение. Украинцы, которые имеют двухзонные счетчики, могут экономить на оплате.