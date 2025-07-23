Готовы забрать все: Федоров рассказал будет ли Украина закупать новые дроны в 2025 году

Сейчас государство готово законтрактовать все дроны-перехватчики, которые смогут изготовить украинские компании до конца 2025 года. Таким образом правительство стремится противодействовать "шахедному террору".

Как Украина будет противодействовать шахедам?

Благодаря таким действиям, произойдет обеспечение войска значительным количеством дронов-перехватчиков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова.

Читайте также Молниеносное действие санкций: еще один танкер не будет грузить топливо с индийского НПЗ

Михаил Федоров Первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Подробно обсудили тему дронов-перехватчиков. Вместе работаем над защитой украинского неба и поиском ответа на российский шахедный террор. Государство готово законтрактовать все, что до конца года смогут произвести компании.

Федоров также отметил волонтеров и благотворительные фонды, которые не только закупают перехватчики, но и способствуют обучению экипажей пилотов. Министр указал, что государство должно поддерживать тех, кто стремится помогать военным.

Обсудили логистику, доставку FPV на фронт. Понимаем все проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры, производители на каждом этапе. Наша задача как государства – помочь каждому, кто готов обеспечивать фронт и поддерживать военных,

– говорит Федоров.

Напомним! Государство уже законтрактовало 4 производителей дронов.