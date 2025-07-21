Такое мнение 24 Канала высказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что дроны-перехватчики должны иметь конкретные серии. Тогда каждая из них будет эффективной.

К теме Зеленский анонсировал дополнительные контракты по дронам-перехватчикам и новые санкции

Как эффективно использовать дроны-перехватчики?

Если дрон-перехватчик работает на линии боевого соприкосновения и уничтожает "разведчики", то там он будет эффективен. Ведь "разведчики" летают на высотах 500 – 600 метров. Если выше, то перехватчик их плохо видит.

Именно на этих высотах дроны-перехватчики быстрые, маневренные и достаточно эффективны. По "Шахедам", то они могут идти на высотах 4 тысячи километров. Уже есть обещания, что Украина имеет дроны, которые могут летать на таком расстоянии. Но тогда их стоимость будет одинаковой со стоимостью ракеты.

Итак, надо искать решения, которые позволяют дешево и эффективно сбивать эти "Шахеды" на высотах больших, чем 2,5 – 3 тысяч метров,

– подчеркнул Константин Криволап.

По его словам, наиболее эффективными будут системы легкомоторной авиации, которые оснащены маленькими малогабаритными ракетами класса LMM. Если они будут действовать на расстоянии 7 – 10 километров по горизонтали, то соответственно будут доставать "Шахед".

Следовательно, не будет тратиться энергия, чтобы оторваться от земли и преодолеть гравитационные силы. Поэтому можно обеспечить перехват "Шахедов", когда они еще не долетают до города, а идут над лесами, полями, огородами. Именно там их нужно встречать и уничтожать.

"Я не говорю о городах вблизи фронта, но, например, в Черкассах, Киеве, Днепре, на западе Украины – это можно делать. Там есть территория, чтобы сбивать дроны", – подчеркнул авиационный эксперт.

Как модернизировать украинскую ПВО?

Наша противовоздушная оборона должна изменить алгоритмы работы. Ее составляющими являются выявление, идентификация и распределение целей. Именно третий этап имеет больше всего проблем. Ведь раньше в ПВО входили зенитно-ракетные комплексы и Воздушные силы.

Тогда было понятно, как ты распределяешь зоны ответственности, кто где работает. Сейчас появились мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, поднимают вопрос легкомоторной авиации. Поэтому ПВО должна стать информационно-командным центром по распределению,

– объяснил авиационный эксперт.

По своему содержанию противовоздушная оборона уже такова, но алгоритмы работы на практике не всегда эффективны. Именно над этим вопросом надо серьезно поработать.