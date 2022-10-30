Путин теряет средства для войны: Британия назвала дату, когда перестанет покупать российский газ

Правительство Британии введет запрет на импорт российского сжиженного природного газа. Великобритания перестанет потреблять российский газ с 1 января 2023 года.

В МИД Британии заявили, что отказ от российского газа лишит Владимира Путина средств для войны против Украины. Также в Британии отметили, что поддерживают страны, уменьшающие зависимость от российского голубого топлива.

Кстати Россия признала четверть мира "недружественным": кто оказался в новом списке Кремля

Великобритания решила лишить Путина средств для войны в Украине

С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны во всем мире в снижении их собственной зависимости. Мы лишаем Путина средств для его незаконной войны,

– говорится в заявлении британского МИД.

Также в ведомстве напомнили, что ввели запрет на экспорт почти 700 товаров, критичных для экономики России.

"В общей сложности более 19 миллиардов фунтов стерлингов российско-британской торговли полностью или частично под санкциями", – добавили в министерстве.

Европа накопила много газа

Россия использует транзит газа для того, чтобы перед зимой шантажировать страны Запада, поддерживающие Украину. Однако в планы Кремля вмешалась погода.

Страны Европы перед зимой накопили больше газа, чем им нужно. Это произошло из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно теплой погодой.

Кроме того, из-за полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС начали постепенно отказываться от российских энергоресурсов. Это лишает Путина ресурсов для ведения войны против Украины.

Известно, что объем поставок российского газа в ЕС резко упал с 46 до 9%. Россия решила потребовать оплату за газ в рублях, от чего в ЕС категорически отказались.

Потому Россия решила остановить экспорт газа в Болгарию и Польшу. Некоторые государства ЕС, среди которых страны Балтии, начали отказываться от российского газа.