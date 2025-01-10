Шмыгаль анонсировал дополнительное бронирование критически важных работников

Кабинет министров принял решение о предоставлении бронирования от мобилизации еще одной категории работников. Кого именно это касается и когда будет реализовано это решение, читайте далее.

Урегулирование вопроса бронирования от мобилизации

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин планирует сегодня решить вопрос дополнительного бронирования ремонтных бригад операторов газораспределительных сетей, передает 24 Канал со ссылкой со ссылкой на его заявление во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины У нас газовики забронированы. Внесено соответствующее решение, сегодня правительство отдельно сверх нормы бронирует ремонтные бригады облгазов.

По его словам, кроме того, правительство отдельно сверх нормы бронирует ремонтные бригады облгазов.

Сегодня вопрос будет реализован. Не вижу никаких вообще предостережений в этом направлении,

– добавил премьер-министр.

Напомним, что до этого народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что несколько дней назад ему стало известно, что правительство решило не бронировать сотрудников газовой отрасли. Он отметил, что Шмыгаль пообещал ему, что на следующем заседании правительства будет предоставлено бронирование для газовиков, и выразил ожидание увидеть это решение.