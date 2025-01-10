Врегулювання питання бронювання від мобілізації

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін планує сьогодні розвʼязати питання додаткового бронювання ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж, передає 24 Канал із посиланням з посиланням на його заяву під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України У нас газовики заброньовані. Внесено відповідне рішення, сьогодні уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів.

За його словами, крім того, уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів.

Сьогодні питання буде реалізоване. Не бачу ніяких взагалі пересторог в цьому напрямку,

– додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що до цього народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що кілька днів тому йому стало відомо, що уряд вирішив не бронювати співробітників газової галузі. Він зазначив, що Шмигаль пообіцяв йому, що на наступному засіданні уряду буде надано бронювання для газовиків, і висловив очікування побачити це рішення.