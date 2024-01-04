Курс то падает, то летит вверх: что с долларом на наличном рынке

В банках продажи доллара остаются без изменений уже вторые сутки подряд, в то же время продажи евро катятся вниз. В обменниках ситуация немного противоположная, ведь продажа доллара существенно подешевела за сутки. А на черном рынке наблюдается оживление стоимости.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,2 гривны (без изменений против 3 января), а продажа – 39 гривен (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42 гривен (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,9 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,17 гривны (-35 копеек), а продажа – 39,25 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-35 копеек), а продажа – (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,85 гривны (-34 копейки), а продажа – 43,02 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,90 гривны (+15 копеек), а продажа – 39,06 гривны (-11 копеек).

(+15 копеек), а продажа – (-11 копеек). Евро покупают за 42,41 гривны (-7 копеек), а продают за 42,75 гривны (-35 копеек).

Что будет с долларом на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что ближе к середине января ситуация на валютном рынке будет соответствовать начатым в ноябре – декабре трендам.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Реализация стратегии "управляемой гибкости", благодаря которой регулятор сбалансирует спрос и предложение на межбанке, при этом объемы валютных интервенций будут зависеть от спроса, и по итогам января вряд ли они превысят 2 – 2,5 миллиарда долларов.

По прогнозам банкира, главным отличием от предыдущей недели могут стать "коридоры" допустимых колебаний. Хотя, вероятно, резких курсовых изменений не произойдет.

Пределы колебаний на межбанке будут на уровне 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро, на наличном рынке – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривну за евро.

Таким образом, следующая неделя не привнесет на валютный рынок чего-нибудь неординарного или сенсационного. Пока рынку не грозит "стремительная" смена курсов или какая-то дестабилизация.