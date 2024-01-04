Курс то падает, то летит вверх: что с долларом на наличном рынке
В банках продажи доллара остаются без изменений уже вторые сутки подряд, в то же время продажи евро катятся вниз. В обменниках ситуация немного противоположная, ведь продажа доллара существенно подешевела за сутки. А на черном рынке наблюдается оживление стоимости.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 4 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,2 гривны (без изменений против 3 января), а продажа – 39 гривен (без изменений).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 42 гривен (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,9 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,17 гривны (-35 копеек), а продажа – 39,25 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,85 гривны (-34 копейки), а продажа – 43,02 гривны (-7 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,90 гривны (+15 копеек), а продажа – 39,06 гривны (-11 копеек).
- Евро покупают за 42,41 гривны (-7 копеек), а продают за 42,75 гривны (-35 копеек).
Что будет с долларом на следующей неделе
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что ближе к середине января ситуация на валютном рынке будет соответствовать начатым в ноябре – декабре трендам.
Реализация стратегии "управляемой гибкости", благодаря которой регулятор сбалансирует спрос и предложение на межбанке, при этом объемы валютных интервенций будут зависеть от спроса, и по итогам января вряд ли они превысят 2 – 2,5 миллиарда долларов.
По прогнозам банкира, главным отличием от предыдущей недели могут стать "коридоры" допустимых колебаний. Хотя, вероятно, резких курсовых изменений не произойдет.Обратите внимание!
Таким образом, следующая неделя не привнесет на валютный рынок чего-нибудь неординарного или сенсационного. Пока рынку не грозит "стремительная" смена курсов или какая-то дестабилизация.