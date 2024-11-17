Пересечет ли курс предел в 45 гривен за доллар
В этом году доллар постепенно рос. В следующем году валюта может подорожать снова. На это будет влиять много факторов, в частности, продолжение военных действий.
Как может подорожать доллар
Аналитик Андрей Шевчишин в колонке 24 Канала отметил, что на курс доллара также будет влиять дополнительная мобилизация и обстрелы. К тому же еще не понятно какой будет политика президента США Дональда Трампа.
Читайте также Работал еще при Кучме: кто снова стал заместителем министра энергетики
Хотя достигнутые договоренности с Западом дают возможность покрыть запланированный бюджетный дефицит и финансирование программ на 2025 год, однако не дальше.
Шевчишин отмечает, что опираясь на рыночные тренды и модельные оценки доллар может достичь 50 и даже быть и еще больше. В частности, так будет происходить из-за накопления дисбалансов.
Нужно не забывать о факторе "управляемой гибкости" и достаточности валютных резервов, которые позволяют сдерживать и смягчать такие колебания,
– отмечает Шевчишин.
Напомним! Режим "управляемой гибкости" позволяет регулятору не допускать весомых колебаний на валютном рынке. Контроль ситуации происходит в том числе благодаря своевременным интервенциям.