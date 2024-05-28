Доллар все ближе к 41 гривне: какой официальный курс установил НБУ

Американская валюта продолжает дорожать – с 40,11 гривны на прошлой неделе цена выросла до 40,30 гривны сегодня. Завтра ожидается снова рост стоимости.

Официальный курс 28 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,30 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 19 копеек против 27 мая.

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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 43,45 гривны, что на 4 копейки меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 29 мая:

доллар – 40,39 гривны,

евро – 43,97 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 28 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,10 гривны, а продажа – 40,62 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,18 гривны , а продажа – 40,84 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,60 гривны, а продажа – 40,72 гривны.

Будет ли курс по 41 гривне в июне

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала отметил, что в июне текущие валютные изменения могут быть разнонаправленными. Впрочем, их амплитуда вряд ли существенно изменится.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными: межбанк – 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 45 гривен за евро, наличный рынок – 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 46 гривен за евро.

Банкир считает, что курсовые отклонения не превысят ожидаемые показатели.

Несмотря на то, что если итоговое значение месяца все-таки превзойдет заложенный в бюджет среднегодовой курс в 40,7 гривны, паники или ажиотажа это не должно вызвать.

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