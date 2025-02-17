Когда в Украине вырастут тарифы на ЖКУ

В ближайшее время тарифы в Украине пересматриваться не будут. Соответственно, увеличение стоимости коммуналки не произойдет.

Какие тарифы могут измениться в 2025 году

Нардеп Андрей Герус отметил, что однозначно нельзя сказать, что будет с тарифами на воду и распределение газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Андрей Герус Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса По воде последний раз тарифы меняли перед войной. То же самое с распределением газа. У нас не одинаково подходят к тарифам. Некоторые тарифы росли даже в прошлом году, а некоторые остаются неизменными с 2021 года.

Например, тариф на электроэнергию в прошлом году вырос почти вдвое. Его увеличение происходило и до того. За время полномасштабной войны в целом электроэнергия для бытовых потребителей дорожала дважды.

Герус отметил, что по состоянию на теперь, обновление цен на основные ЖКУ ВРУ не планирует рассматривать. В то же время увеличение стоимости на некоторые услуги не будет происходить из-за действия моратория, речь идет о:

горячей воде;

отоплении;

природном газе.

Обратите внимание! Холодная вода оплачивается по отдельному тарифу и не подпадает под мораторий.