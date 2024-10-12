Как изменится курс евро во второй половине октября

Несмотря на инфляцию и ожидание нового этапа повышения потребительских цен из-за роста налогов, в течение следующей недели общая ситуация на рынке будет более оптимистичной. Так благодаря действиям НБУ, ожидается, что равновесие между спросом и предложением на валюту будет сохранено.

Что происходит на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что на валютном рынке будут минимизированы чрезмерные курсовые скачки. В то же время продолжится переменная смена трендов.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Благодаря введенному режиму управляемой гибкости регулятору удается сглаживать, смягчать влияние инфляции и избегать неконтролируемых процессов, связанных с ростом спроса. Объем вливаний на межбанк будет оставаться на удовлетворительном уровне – это 150 – 180 миллионов долларов в день.

Лесовой отмечает, что в течение следующей недели мы будем наблюдать достаточно медленное "продвижение" курсовых показателей вверх. При этом тренды, по-прежнему, будут попеременно меняться.

Несмотря на то, что осенью ожидался достаточно "тяжелый" этап для курсов валют, пока любые угрозы, их влияние на рынок максимально минимизированы, что свидетельствует об эффективности стратегии регулятора в непростых условиях войны,

– отмечает Лесовой.

Каким будет курс евро с 14 по 20 октября